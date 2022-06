Vodimo vas na reviju glamuroznih večernjih haljina dizajnerice Ivane Jurić gdje su svojim osebujnim stajlingom pozornost plijenile brojne slavne Hrvatice. Indira je zaplesala drmeš, a Lidija Bačić komentirala svoj nedavni skandalozni outfit iz Sarajeva. U šestom mjesecu trudnoće zablistala je Miss Universe Hrvatske Mia Žaja, a ime za djevojčicu ekskluzivno je otkrila Davoru Gariću za In magazin!

Na jednoj od najljepših kulisa u Zagrebu, pročelju Hrvatskog narodnog kazališta, modna dizajnerica Ivana Jurić predstavila je svoju novu kolekciju dnevnih i večernjih haljina.

''Jedva sam dočekala ovu reviju, nakon osam godina rada, truda, ovo je ono što sam ja, prezentiram sebe, prezentiram svoj dizajn, presretna sam'', rekla je Ivana Jurić.



Udobne i stylish haljine ove su sezone začinjene raskošnim perjem koje se provlači i kroz komade iz dnevne kolekcije, kao i one glamurozne večernje.



''Želim izvući iz ženskog tijela ono najbolje, većinom stavljam naglasak na struk, voim ga istaknuti, volim da žene izgledaju lijepo, zgodno'', kaže.

Indira je na reviji Ivane Jurić zabljesnula u dugoj haljini u kakvoj je ne viđamo često, svakako ne na koncertima.

''Pa mislim, tko bi bio pokretan u ovome. Meni moraju noge bit slobodne, moje noge lepršave, da to leti ne sve strane gledaj ovo...ali nije ni ovo loše'', kaže Indira.

Pozornost je plijenila i Lidija Bačić. Još uvijek se raspravlja o njezinoj ultra kratkoj haljinici sa snimanja videospota u centru Sarajeva koja je završila kao tema u Dnevniku.



''Ja uopće ne znam gdje je nastao problem, iskreno! To se radi o samom centru grada, tamo je hrpa tih restorana i kafića, tu se sve događa i prije mene su nastupali i poslije će mene nastupati razni izvođači, ali kako sam rekla, ne mogu sakriti obline, ali zapravo je to bila jedna jako lijepa i svečana seksi haljina, ali šta ja mogu kad stoji tako kako stoji.



Njezina tajna zanosne linije sasvim je jednostavna.



''Prvenstveno smo mi svi Bačići, sestre i brat, svi smo visoki i vitki, na prvom mjestu ja mislim da je tu genetika, a onda sve popratno, naravno jedem ja sve živo, ali opet imam dana kad želim samo laganiju hranu, nekakve salate, ne idem u trertanu, to nisam fan, ali recimo volim plivanje liti, nekad malo bazen'', kaže Lidija.



Pa ostaje hamletovska dilema - duboki dekolte ili zakopčana do grla?



''Pamet uvijek pomaže! Bez obzira na dekolte i zakopčanost do grla. Nisam konzervativna, zaista nisam, ali mislim da ako se obučeš na izvolte i ako sve pršti od elemeneta tovjeg tijela, onda šalješ nekakvu krivu poruku definitivno i nemoj se čuditi ako ćeš biti pozvana na večeru ili čak na doručak'', govori Tihana Harapin Zalepugin.



Miss Universe 2018. Mia Žaja blista u šestom mjesecu trudnoće. Stiže djevojčica. Je li sve već u ružičastom?



''Nije u rozom, ali znam da će toga biti jako puno što se tiče i poklona i što se tiče naših roditelja i sve to, pa sam ja odabrala neke neutralne boje, ali da, sve je sprem,no i čeka se još samo ona! I ime je spremno. Zove se Elina'', kaže Mia.

Titulu Miss Universe Hrvatske osvojila je prije 19 godina, a Ivana Delač i danas blista. Razlog je logičan - sretno je zaljubljena.



''Najteže je nekako biti samohrani roditelj gdje moraš biti i mama i tata i prijatelj i autoritet i sve u jednom kad su vremena ovakva kakva jesu, još moramo i raditi, još moram i kuhati dobro, stigla sam se i zaljubiti, ma sve sam ja stigla'', kaže Ivana Delač.

Cijeli prilog pogledajte u videu In magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.