Jole i njegova supruga Ana gotovo se nikad nisu posvađali, Viktorija Rađa kaže da je recept za sretan brak imati Dinu Rađu za supruga, a Bojana Gregorić Vejzović zahvalna je suprugu jer je voli i dok je diva i dok je kućanica.

''I tako 20 godina. Nikad dosadno. Šta ću kad je volin. Malo mi je jedan život s tobom!'' - poručio je Dino Rađa svojoj Viktoriji za 20. godišnjicu braka. Ovaj par danas zaljubljen je kao i te 95-te kad su se upoznali i 2001. kad su se vjenčali. Viktorija je Dinu bodrila kroz njegove košarkaške dane, a on njoj jednako uzvratio dok je briljirala na plesnom podiju Plesa sa zvijezdama.



''Ja bih se sad odmah mogla rasplakai na tog čovjeka, na mog čovjeka. Znači to kakvu je on meni potporu dao, sve ove godine što sam ja njega podržavala, vratio je šesterostruko, prvo sam govorila trostruko, ali malo je za reći. On se toliko saživio, on je toliko ponosan na mene da to malo već graniči, nisu čiste'', šalila se Viktorija koja priznaje da su ona i Dino i danas zaljubljeni kao i nekad.

A koja je njihova tajna?



''Pa ja uvijek kažem recept je imati Dinu Rađu za muža. Žene žao mi je, uzela sretnica'', kaže Viktorija.



I ovaj par osjeća leptiriće u trbuhu kao tog dana kad su se upoznali. Tihana Harapin i Saša Zalepugin ove će godine proslaviti 30 godina braka.



Bojana Gregorić i Enes Vejzović proslavili su 16 godina braka. Boja kaže, sretna je jer ima čovjeka koji je voli i kad je glamurozna diva i dok je brižna majka i kućanica.



''I zahvalna sam mužu da me voli ovakvu kakva jesam odnosno ne ovakvu, ja zapravo ovako ne izgledam, poslat ću ti svoju fotografiju ovako incognito, molim te nemoj je shearat, zahvalna sam Enesu da me voli onakvu kakva jesam ujutro'', izjavila je Bojana.



I Ljupka Gojić Mikić i njezin suprug Mihael mogu se pohvaliti da su zaljubljeni kao prvog dana.



''I onda mi kažu da se previše smijem na intervjuima, pa naravno kad mi se muž pojavi s kacigom na glavi ispred mene'', šali se Ljupka.

Trenutci sreće i zaljubljenosti ne jenjavaju ni kod ovog para.



''Suprug i ja stvarno uživamo u sreći, u životu i moram priznat da nismo apslolutno s ničim opterećeni. Sreće, ljubavi, poštivanja, partnerstva...šta još čovjek da poželi'', kaže Indira.



Možete li zamisliti da se sa svojim dugogodišnjim ljubavnim aprtnerom niste nikad posvađali? Jole i Ana Čagalj mogu!



''Ja i Ane se ja mislim nismo nikad zavadili, ono da je bila neka tiha misa u kući ili da je pola dana, dva dana, tri netko ne priča s nekim...ali naravno, ne može uvijek biti neka idila, ja znam i zakasniti malo, volim društvo i tako dalje, ali u biti ona meni želi dobro, evo ja ću to tako reći'', kaže Jole.



A ovaj par svoju zaljubljenost ni ne pokušavaju sakriti. Barbara i Jimmy Stanić ludo su zaljubljeni već 45 godina.



''Znate kaj je najvažnije? Tolerancija! I važan je poljubac prije spavanja i ujutro kad se probudite isto'', zaključili su Jimmy i Barbara Stanić.

