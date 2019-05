Uživa ploviti hrvatskim morem, a njezina je djeca doslovno izluđuju kad ne gase svjetla u kući. Iako slovi za jednu od najbogatijih pjevačica na ovim prostorima, Lepa Brena ne voli rastrošnost. Koga smatra najzgodnijim muškarcem na svijetu, ali i kako se služi hrvatskim izrazima, doznala je Sanja Kuzmanović.

Svoj prvi nastup u Ledenoj dvorani Doma sportova pamti kao da je bio jučer, a 35 godina karijere obilježit će koncertom u zagrebačkoj Areni. Lepa Brena 14. prosinca vraća se pred hrvatsku publiku. Dotad je možda sretnete negdje na našoj obali.

''Izuzetno volimo ploviti hrvatskim morem zato što mislim da je hrvatsko more zaista jedno od najljepših mora, da ima božanstvene uvale, da ima božanstveno vino, o hrani zaista šta god da kažem, bilo bi zaista suvišno. Najdraži dalmatinski specijalitet mi je bakalar na bijelo, na neku domaću priču, volim masline i, naravno, volim ribu na bilo kakav način, samo je važno da je ja ne spremam'', našalila se Brena.

Osim dalmatinske spize, uživa, kaže, i u melodičnom dalmatinskom narječju s kojim joj u prijevodu često uskače njihov skiper Emil.

''Na bilo koji otok da svratimo, postoji neki drugi dijalekt. Međutim, kako sam ja sluhist, izuzetno ih dobro razumijem'', rekla nam je, a mi smo onda odlučili provjeriti zna li što po dalmatinski znači grintati ili beštimati te što su dišpet, pinjur, lancun, a odgovore možete vidjeti u prilogu.

U revijalnom tonu, odlučili smo provjeriti i kako se Brena snalazi s purgerskim žargonom. Njezine odgovore također možete vidjeti u videu.

''Ovaj zagrebački ipak malo bolje razumijem'', zaključila je poslije svega.

No ipak smo se brzo vratili nešto južnije jer nam je otkrila i kako je upoznata i s pojmom dalmatinskog galebarenja.

''Jako mi je to simpatično, ali nikad me netko od Dalmatinaca nije pokušao osvojiti. To mi je baš žao. Vidite, to muškarci baš i nemaju nešto puno hrabrosti prema meni, onaj koji je bio ozbiljan i hrabar je moj današnji suprug. Mene je moj suprug osvojio svojom karizmatičnošću, svojom sposobnošću za život, a osobno mislim da je tada bio jedan od najljepših i najzgodnijih muškaraca na ovom planetu, a poslije toga sam vidjela da je i izuzetno dobar, nježan, pažljiv te vrlo pametan i sposoban'', priča Brena.

Iako se u njihovu domu od malih nogu uči toleranciji i razumijevanju, katkad je, priznaje nam Brena, teško biti jedina žena s četvoricom muškarca u kući. Osobito je, vjerovali ili ne, izbace iz takta kad za sobom ne gase svjetla.

''Da, to je bila njihova tradicija, ja mislim da su oni mene namjerno nervirali s tim. Pazite, mi imamo kuću od 1500 kvadrata i samo u toj kući imamo 200 žarulja. Ja sam inače osoba koja ne voli bahatost i bez obzira na to što mi imamo, bolje da mi poklonimo i damo nekome nešto. Ne volim čak ni hranu bacati'', priča.

Žensko pojačanje dobila je u supruzi posinka Filipa, koja je u mnogočemu podsjeća na nju.

''Aleksandra me mnogo podsjeća na mene, kad sam ja počinjala s 22 godine, tako da imam mnogo ljubavi i razumijevanja za nju i za ovaj posao. Mada je ona jedna veoma sposobna mlada žena, isto tako i Filip, koji su se jako dobro snašli u ulozi roditelja. Kada dobijete unuče, to je nova vrsta ljubavi'', zaključila je.

