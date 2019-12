Dva spektakularna koncerta Lepe Brene ovog vikenda u zagrebačkoj Areni njezini su obožavatelji jedva dočekali, a ona ih nije razočarala. Vizualno-scenski doživljaj i njezini hitovi iz gotovo 40 godina duge karijere bili su dobitna kombinacija. Brena je otkrila da se u Zagrebu družila s gradonačelnikom, ali i koji je njezin mali ritual prije nastupa.

Lepa Brena svoj je zvjezdani status dokazala spektakularnim spuštanjem na zlatnoj zvijezdi s vrha dvorane na dvostrukom koncertu u zagrebačkoj Areni, ali i razdraganom publikom koja joj je pila iz ruke, koju god pjesmu zapjevala.

''Najviše me čini sretnom to što je publika shvatila moju poruku koja je poruka ljubavi i dobre i pozitivne energije'', govori Brena.

U Zagrebu je posljednji put pjevala 2009., pa su brojni obožavatelji jedva dočekali njezin povratak.

''Za svaki koncert koji radimo mijenjamo aranžmane, mijenjamo muziku, prilagođavamo i pjesme koje voli publika te regije. Na repertoaru za hrvatsku publiku izabrali smo najpopularnije pjesme i one koje hrvatska publika voli još od daleke 1982. godine do dana današnjeg'', objasnila je.



Kako bi se u potpunosti pripremila za koncerte, Brena je u Zagreb došla nekoliko dana ranije, a domaćin joj je bio gradonačelnik.

''Moram zaista čestitati i Zagrebu i gospodinu Bandiću zato što ste osvojili za Advent prvo mjesto u Europi i mislim da je to jedna ozbiljna i zaslužna nagrada. Mi inače u ovaj grad dolazimo, da ne kažem, zadnjih 100 godina, i družimo se u Hrvatskoj pošto volimo ploviti hrvatskim morem od naravno sjevernog Jadrana pa naravno do južnog, do Crne Gore'', smatra.



Otpjevala je više od 45 svojih hitova iz gotovo četiri desetljeća duge karijere. Usprkos godinama iskustva, i danas ima malu tremu prije nastupa.

''Obično na dan koncerta, vjerojatno od uzbuđenja, uopće ne mogu jesti, tako ću popiti čašu šampanjca ili rosea'', priznaje.

Breni je prosinac itekako emotivan mjesec. Tada slavi i godišnjicu braka. Brena i njezin Bobo proslavili su 28 godina braka i tu ne misle stati.

''Mi smo već nekako veterani u braku. Nas su prvih jedno 17, 18 godina razdvajali u medijima i štampi, a sad im je vjerojatno postalo dosadno zato što smo već prešli u veterane pa je malo neukusno da se razvodimo u ovim godinama po medijima. A inače da nazdravim mom stabilnom braku, našoj ljubavi, našoj djeci'', šali se.

Ako pitate Brenine obožavatelje, ovakav spektakularan koncert ponovili bi vrlo brzo, a ne da moraju čekati sljedećih 10 godina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.