Lepa Brena stigla je u Hrvatsku i spremna je za dvostruki koncertni spektakl koji čeka njezine obožavatelje u zagrebačkoj Areni ovog vikenda. Brena je otkrila tajnu svojeg uspjeha u karijeri koja traje već gotovo četiri desetljeća, ali i ljubavi, s obzirom na to da je ovih dana proslavila 28 godina braka.

Zagrebačka će Arena ovog vikenda ugostiti glazbeno-scenski spektakl u režiji Lepe Brene, i to dva dana zaredom. Subotnji koncert odavno je rasprodan, a za nedjeljni još stignete osigurati svoje mjesto.

''Počet ćemo, naravno, od ove 2019. pa ćemo se polako vraćati u vrijeme kad smo tek krenuli i počeli. Bit će to jedna mala retrospektiva svega onoga što publika voli, a za Hrvatsku smo pripremili Best off svih ovih 37, 38 godina, koliko se ja bavim ovim poslom'', rekla je Brena.

Gotovo četiri desetljeća Brena ne silazi s vrha, prati trendove, publici daje svoj maksimum, a na njoj se godine gotovo i ne vide.

''Ja se ne plašim nijedne svoje godine, nijedne svoje bore. Ja sam bila uvijek ono što sam trebala biti u vrijeme kada je to trebalo biti'', kaže.

Prisjetila se Brena i najnapornijih trenutaka u karijeri. Upravo je u Hrvatskoj obarala rekorde.

''Moram priznati da je bilo veoma teško i veoma naporno. Biti žensko, imati 10 godina po dva koncerta dnevno, možda čak i tri... U Splitu smo imali tri koncerta u danu'', prisjeća se.

Brena ovih dana ima još razloga za sreću. Proslavila je 28 godina braka i svoje obožavatelje nasmijala snimkom vjenčanja na kojoj se tijekom ceremonije ona i njezin Bobo odlično zabavljaju.

''Pa, ja moram priznati da je naše vjenčanje zaista bilo bajkovito, da smo se uključivali u dnevnik, da smo imali goste iz čitavog svijeta, da je naš brak bio kruna jedna zaista velike ljubavi. Naša se ljubav transformirala u neke oblike koji su mnogo stabilniji, mnogo pametniji, mnogo mudriji'', priča.

Na pragu šezdesete ova žena može reći da nema toga što je dotaknula, a da nije pretvorila u zlato.

''Doživjela sam najljepše, ali i jako teške trenutke u svojoj karijeri, ali znate kako. Svaki uspjeh je trnovit do vrha, međutim ja sam veoma zadovoljna svim svojim rezultatima, pa ako jednog dana i prestanem pjevati, ja ću se zaista imati čega sjećati. Mogu napisati knjige o tome što sam radila, možda snimiti neki dokumentarni film ili možda čak neki mjuzikl koji bi se zvao po mojem imenu'', priča Brena o svojim planovima.

Kako zvuče njezini najnoviji hitovi, ali i oni s početka karijere, u spektakularnom glazbeno-vizualnom doživljaju Brena će otkriti na dvostrukom koncertu, ove subote i nedjelje u zagrebačkoj Areni.

''Iskreno, dolazimo s jako velikom ekipom u Zagreb, sretni smo, veseli i želimo podijeliti tu radost, ljubav i samo da znate da smo veoma spremni. Vidimo se!'' poručila je pjevačica.

