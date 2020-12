Donosimo priču o jednoj sasvim posebnoj slikovnici i njezinoj sasvim posebnoj junakinji. Iza nje stoji Leonardo Baksa Čeči, koji je napisao toplu priču o djevojčici Tonki, oboljeloj od maligne bolesti. Priča je to o strahu, neizvjesnosti, borbi, ali i neizmjernoj ljubavi. Svoje je riječi poslao Zakladi Ana Rukavina, koja je prema njima odlučila napraviti slikovnicu te je darovati djeci.

Jedna mlada dama iz života ovog pisca inspirirala ga je da njezinu životnu borbu pretoči na papir. Iako mu je bilo emotivno teško, važnije je bilo poslati poruku djeci onkološkim bolesnicima. Onu kako nisu sami, zaboravljeni te da u svojoj borbi moraju biti snažni i pozitivni.

"Djeca kad je čitaju, pogotovo ona koja se nažalost nalaze u takvoj situaciji i bore s tom bolesti, ona dobiju hrabrosti koliko god to mi možemo na papirnati način dati. Da u snu razmisle, ne mogu ni govoriti o tome, da ima nade, da je lijepo, da će se lijepo završiti", ispričao nam je Leonardo.

Svi oni koji na prvu pomisle kako je to preteška tema za dječji svijet mašte i igre, moraju znati kako je maksimalno prilagođena njima. Leukemiju tako predstavljaju zločesti patuljci koji napadaju Tonkino tijelo, a najvažnije je da priča ima sretan kraj.

"Tonka je i zamišljena tako u startu kao borac. Dijete koje sretno živi svoj mali život i dogodi se to što joj se dogodi, a da nije borac, ne bi bilo sretnog kraja. I to bih volio da djeca kroz tu knjigu shvate", objasnio je autor.

To nikako ne bi bilo moguće da je Leonardo svoje riječi ostavio negdje u ladici. No on je pokucao na vrata Zaklade Ana Rukavina, a oni su je uz pomoć Školske knjige i izdali.

Ova vrijedna slikovnica nije komercijalna. Zaklada Ana Rukavina darovala ju je svim dječjim onkološkim odjelima u Hrvatskoj i zainteresiranim gradskim te školskim knjižnicama, vrtićima, školama.

"Najveći test smo napravili, ja sam dala svojim unukama da pročitaju i kad sam čula njihov odgovor, to je bio znak da trebamo izdati takvu stvar", otkrila nam je Marija Rukavina.

Snažnu crvenokosu Tonku, koja u jednom trenutku liječenja i ostaje bez svojih prepoznatljivih uvojaka, cijelo vrijeme s fotografije na zidu u bolničkoj sobi gleda Ana Rukavina. Djevojka koja je zaslužna za osnivanje Zaklade te cijelog niza dobrih djela koja su proizašla nakon njezina emotivnog pisma i nezaboravnih riječi ''Želim život''.

Svakako bi se Ana veselila i Tonkinu ozdravljenju. Kao i svih onih s onkoloških odjela. A pomoći oboljelima, i malima i nešto većima, možete i vi darivanjem krvotvornih matičnih stanica iz krvi, ali i pozivom na humanitarni broj Zaklade 060 9000.

