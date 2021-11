Sinoć je u Zagrebu premijerno prikazan drugi nastavak filma Južni vjetar - Ubrzanje. Potpunu pomutnju napravili su glavni glumci Miloš Biković i Miodrag Radonjić. Hrvatska ih je publika dočekala poput velikih holivudskih zvijezda s euforijom kakva se rijetko viđa na filmskim premijerama. Ovaj srbijanski kinohit nisu propustile ni domaće zvijezde, a detalje zna Davor Garić.

Ako je suditi prema razdraganim obožavateljima, hrvatska je publika jedva dočekala premijeru drugog nastavka filma ''Južni vjetar: Ubrzanje''. Oba nastavka ovog akcijskog trilera na balkanski način obaraju rekorde gledanosti u cijeloj regiji.



''Taj svijet je zanimljiv i on intrigira filmske stvaraoce i publiku već dugo, ali sa filmom dajemo jednu mogućnost da sa sigurne distance gleda taj svijet kao što je recimo i ratna tematika isto tako popularna zbog toga što vi možete sa sigurne distance ući u nešto što stvarno ne daj Bože nikome'', kaže Miloš Biković.



''Publika koja bude gledala ''Ubrzanje'' sigurno neće izaći iz kino sale ravnodušna, to sigurno, to sam uvjeren'', priča Miodrag Radonjić.



Glavni su glumci Miloš Biković i Miodrag Radonjić dočekani poput najvećih hollywoodskih zvijezda. Koja je tajna uspjeha ovog srbijanskog filma, znaju poznate Hrvatice.

''Pa naprosto sjajna režija, sjajno znaju napraviti film i tu nemaju konkurenciju'', komentirala je Nina Badrić.



''Pa možda su muškarci više seksi?!'', smije se Borna Kotromanić.



''Ja sam zapravo strašno iznenađena. Nikad nisam vidjela ovoliko fanova na premijeri nekog našeg filma. Ja mislim da mi moramo nešto drastično poduzeti da privučemo fanove, Ja mislim da je to nekakav rekla bih šarm'', kaže Matija Vuica.



''Iznenađena sam koliko imaju fanova, izgleda kao da je neki koncert, a ne premijera filma'', primijetila je Leonarda Lončar.



Nakon rastave od Zvonimira Bobana, Leonarda se posvetila sebi i petoro djece.



''Aktualna sam sama sebi momentalno i moja djeca, a ustvari radim na sebi da bi bila što bolja njima, evo tak'', iskreno je rekla Leonarda.



Nastavak Južnog vjetra obiluje intrigama iz mračnog dijela društva. Pucnjave, okršaja svih vrsta i akcijskih vratolomija ne manjka. Bikovića su kaskaderi dublirali tek kad je scena zahtijevala najopasnije zadatke.



''Ali nekoliko trikova komplikovanih je važno da možete da izvedete jer onda publika dobije poverenje da ste to vi, vi ih ubedite da vi to stvarno možete'', kaže Miloš Biković.



Zašto hrvatska publika lako pada na šarm srbijanskih glumaca i njihova načina interpretacije, pojasnio nam je jedan od glavnih protagonista Južnog vjetra.

_

TON: MIODRAG RADONJIĆ, glumac

Kao što mi recimo volimo ''bok, stari, čuj'' i to, tako verovatno hrvatska publika voli t naše ''tebra, matori, buraz, bre'', tako da postoji siurno taj neki momenat egzotike u tom smislu.



U filmu se pozitivni likovi bez debljeg krim dosjea mogu tražiti povećalom, no čini se da dame padaju na zločeste dečke...ili je u pitanju tek teška zabluda?



''Nekako žene privlače ti rabijatni likovi'', misli Matija Vuica.



''Ja ne, ja volim nježne, dobre, osjećajne'', kaže Borna.



''Ali moram priznat da sam i ja isto bila mala macho žena dok sam bila u školi, čak sam i lanac oko struka nosila. Onako da se mogu dobro i pošteno potući'', smije se Matija Vuica.



''Ko voli zločeste dečke? Žene vole dobre dečke kao što si ti!'', kaže Nina Badrić.



S popularnošću filma i glavni su glumci sve češće na listama najšarmantnijih frajera u regiji, no...



''Novinari mogu da pišu šta god hoće, ja drugačije živim privatno od mog lika konkretno u filmu Južni vetar, ja sam sad i porodičan čovek , imam i bebu, tako da nisam baš neki akcijaš u tom smislu'', priča Miodrag.



Akcije zato ima napretek u drugom nastavku ovog filmskog hita koji ruši rekorde, zato kokice u ruke i pravac kino dvorana.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.