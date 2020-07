Sunčanu Kaliforniju glumica Leona Paraminski nakratko je zamijenila sunčanom Hrvatskom. U pretrpanom rasporedu ipak je našla vremena i za In Magazin pa je s našom Lanom Samaržijom pretresla sve aktualne teme.

Iako je ovog puta dolazak u Hrvatsku bio nešto drugačiji, popraćen provjerama i praznim mjestima u zrakoplovu, osjećaj povratka za Leonu Paraminski uvijek je ispunjen srećom i zadovoljstvom.

''Da dođem vidjeti sve koje volim i da se malo podružim. Meni je tu takav raspored da ja kad dođem imam malu tekicu sa sobom, onda malo pišem po satima kaj imam pa križam. Zbilja mi je lud raspored, od viđanja, pa mi uleti neki mali poslić, obitelji, sad će bit more i tako'', priča nam glumica.

Top tema svakog razgovora i dalje je pandemija koronavirusa. SAD kao najveće žarište, još uvijek je pod strogim mjerama:

''U Santi Barbari je sad malo bolja situacija, dobro, to je manje mjesto, ali su zatvoreni restorani, pa su se otvorili, pa se sad opet nešto zatvara, naravno maske su svuda obavezne tako da se to poštuje. Kazne su velike, mislim da je oko 1000 dolara. Ja sam se navikla, imam i sad masku, to je neki novi način života, nažalost ali da'', kaže.

Na mjesece u kojima je svijet stao, sada gleda s pozitivom:

''Meni je to čak i pasalo, meni je to bio na neki način i reset mene, i baš sam stala i pogledala u svoj život, šta radim, šta mi se događa'', priča.

A kada se osvrne na protekle godine, ono što je sigurno i zbog čega je Leona baš ondje gdje treba biti, je život uz svojeg supruga. S Tinom Komljenovićem u braku je već 9 godina i priznaje kako uz njega još uvijek ima leptiriće u trbuhu:

''Da, totalno, pa ja se uvijek plačem kad odlazim, on se plače, jako smo povezani'', kaže.

Zbog njegove karijere život ih je prije 5 godina odveo u Santu Barbaru, gdje Tin, kaže, niže uspjeh za uspjehom. A i ona se odlično snašla. Zadovoljna je i sretna. No ne bi to nazvala američkim snom jer još je mnogo toga što želi ostvariti:

''Ja mislim da je američki san jedna velika laž i da zapravo ne postoji, ono što je Amerika bila nekad nije danas, uzela sam najbolje od nje, puno mi se stvari otvorilo i meni i Tinu. Ja nisam još ostvarila svoje snove, ono što sam ja mislila da bi ja htjela i mislim da će mi za to doći vrijeme'', kaže.

A pitanje je, kaže, i što će nam novo normalno donijeti. Leona nam objašnjava i kako američka filmska mašinerija još uvijek ne radi punom parom, naprotiv:

Iako je filmska karijera na čekanju, u glumi uživa kroz onu profesorsku. Predaje ''glumu pred kamerom'' na koledžu u Santa Barbari, koji je jedan od najstarijih i najboljih kalifornijskih koledža.

Dok boravi u Hrvatskoj, kuje planove na europskoj glumačkoj sceni. No bit će mjesta i za odmor na obali. Tik pred svoj 41. rođendan, krajem kolovoza, vraća se u Ameriku:

''Sad mi je doma i tamo i tu, i kao da sam izgubljena između dva svijeta'', priznaje.

Svjetovi u kojima je samo jedna, uvijek ista – iskrena i neposredna Leona Paraminski.

