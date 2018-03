Veliki romantičar domaće scene, glazbenik Leo, vraća se na scenu.

Jedan od najvećih romantičara na našoj sceni, Leo, snimio je novu baladu i njome najavio izlazak još jednog albuma. Pjevač nam je ekskluzivno otkrio kako je dobio i svoju prvu filmsku ulogu. Nakon punih sedam godina Leo objavljuje novi album. Na njemu će se naći i ljubavna balada "Ti me ostavljaš", koja je ovih dana ugledala svjetlo dana. Pjesma je rezultat spontanog druženja u njegovoj istarskoj oazi mira: "Ja i Fayo smo kod mene u Brtonigli u Istri u ugodnom druženju uz terančeko... On je imao neke natuknice na papiru. I onda smo pričali o svemu i svačemu. I on kaže :'Ajmo sad napraviti pjesmu.' Tako je Fayo uzeo nekih 40 minuta i napisao tekst, ja sam uzeo gitaru i napravio melodiju", priča Leo.

Njegovo srce, još prije puna tri desetljeća, zarobila je supruga Biba. Ipak, jedan od najvećih romantičara na glazbenoj sceni priznaje da je i on nekad bio ostavljen: "Jednostavno čovjek se teško osjeća, tako da sam i u to vrijeme kad sam bio ostavljen išao varijantom da to pokušam pretočiti u neku pjesmicu, pa sam tad pisao pjesme. I puno bolje mi je u to vrijeme išla lirika, pisao sam tekstove, danas sam jako lijen za to", otkriva glazbenik. Svojoj supruzi pomaže i u kućanskim poslovima. Nije mu strano peglanje, a ni usisavanje. "S obzirom na to da sam se kao klinac morao brinuti sam o sebi, nije imao tko drugi u to vrijeme, jako sam rano naučio i kuhati, i peglati, i šivati, i masu stvari, tako da mi ništa nije strano", zaključio je Leo.

Vječnom zaljubljeniku u ljubav nije strana ni gluma. Pa čak ni snimanje intimnih scena. Ipak priznaje, kad ih je prvi put snimao unekoliko dana prije toga nije mogao spavati: "Mučilo me, treba to odglumiti, a što ako se uzbudim zapravo u tom trenutku. Jer, ta je glumica bila na meni, mi smo simulirali taj seks, ali bože moj, kažu profesionalci s kojima sam razgovarao da je to". Njegova ljubavna umijeća obožavateljice bi mogle uskoro gledati i na velikom platnu. Naime,je prihvatio poziv svoje prijateljice,U pauzama između snimanja singlova prihvatio se i uloge u". Zanimljiva je to ljubavna priča o Romeu i Juliji s Neretve. U mjuziklu se pojavljuje i kao autor nekoliko dueta i dijaloga.