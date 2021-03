Lejla Filipović bila je Miss Hrvatske sada već davne 1998. godine, no i danas nosi titulu jedne od najljepših Hrvatica. Tajna njezine ljepote, priznaje, krije se u pravilnoj njezi kože lica. Kojim beauty tretmanima Lejla oodžava svoju kožu mladolikom i kako se rješava podočnjaka, bora i svih neželjenih pojava na licu, otkrila je Davoru Gariću.

Nepristojno je damama otkrivati godine pa samo recimo da su prošle 23 godine otkad je Lejla Filipović osvojila titulu Miss Hrvatske. Složit ćete se, za nju kao da je vrijeme stalo.



"Pa bore su tu, nećemo lagati", odmah na početku razgovora izjavila je iskrena Lejla.

Njezina koža lica gotovo je besprijekorna zahvaljujući genetici, no i dugogodišnjoj brizi i njezi kože.



"Nisam čekala baš ove svoje godine da se posvetim tome, nego je to počelo još u dvadesetima. Stoga savjetujem ženama da ne čekaju da dođu u neke godine da onda počnu s tim", poručila je Lejla.

Iako bi se nedostaci ovdje mogli pronaći eventualno mikroskopom, Lejlu muče isti problemi kao i većinu nas.



"Podočnjaci uvijek, imam strašno izražene i tamne podočnjake. Hvala Bogu na korektoru, to je ono bez čega ne mogu", priznala je.

Uz kućnu njegu svoju kožu povremeno osvježi i neinvazivnim tretmanima.



"Danas smo kod Lejle radili jedan osvježavajući mezoterapijski koktel koji smo pospješili s ubodnim microneedling metodama, kako mi to zovemo u dermatologiji, gdje se onda malim sitnim ubodima na površini kože pospješuje penetracija takvih aktivnih tvari iz jednog multivitaminskog hijaluronskog koktela duboko u kožu", objasnila je spec. dermatolog Jelena Meštrović-Štefekov.



"Obično je to kemijski piling, mikrodermoabrazija i mezoterapija. Ne mora isključivo biti sve troje, ali obično se tako veže. Obično dođem, Jelena pogleda i kaže: 'Ajmo to!''', izjavila je Lejla.



Redovitom i pravilnom njegom godine je zaista moguće zaustaviti ili barem usporiti.



"I zato je stanje njezine kože tako izvanredno. Zapravo, biološke godine njezine kože puno su manje od njezinih kronoloških godina, upravo zahvaljujući disciplini. Svakodnevnim jutarnjim i večernjim ritualima koje ona primarno ima, od skidanja šminke do zaštite od sunca", objasnila je Jelena.

Dermatolozi su tu složni - zaštita od sunca je ključna.



"Mi volimo reći da je najvažnija antiage strategija, najvažniji antiage preparat koji treba koristiti od prvog dana života je zaštita od sunca", savjetuje Jelena.



A što je s frajerima? Iako mnogi muškarci u njezi kože ne idu dalje od umivanja, istraživanja pokazuju da sve više i ''alfa-mužjaka'' postaje svjesno važnosti očuvanja zdravlja i ljepote.

"Prije je to bila tabu-tema, ali mislim da više nije. Mislim da svaki muškarac voli njegovati svoj izgled, svakom je muškarcu izgled bitan", zaključio je mister turizma Hrvatske 2013. Matej-Nikola Cvitanović

Matej-Nikola nakon osvojene titule i karijere na modnim pistama, već godinama živi i radi u svijetu kozmetike, beauty preparata i neinvazivnih tretmana.

"Nekako oduvijek imam strah od igle, pa više pribjegavam ovim najblažim oblicima, ili kemijski piling ili nekakve maske. Za sada, ali vidjet ćemo, i to će se s godinama vjerojatno promijeniti", priznao je bivši mister.

Budući da Lejlina koža lica puca od svježine i sjaja, pitamo se koliko često iz kuće izlazi bez šminke.



"Nemam problema s tim. Pogotovo u kvartu, u kvartu me se može sresti svakakvu. Ali je stvar voli li netko to ili ne voli. Ja volim kad izađem iz kuće srediti se. Volim tu razliku večernjeg i svečanog make-upa. Volim izgledati svježije", priznala je Lejla.



Mnoge slavne dame ne libe se podvrgnuti i invazivnijim beauty korekcijama, no za Lejlu je to stvar daleke budućnosti.



"Pitali su me nekoliko puta za botoks. Nekako su nam stvorili strah zbog loših primjera botoksa, pa svi malo zaziremo od toga. Rekli su mi da mogu još do pedesete, ali da bi onda ipak trebali malo", otkrila je Lejla.



Za kraj savjet i damama i gospodi - ako želite zadržati mladolik izgled kože i u zreloj dobi, ne zaboravite s njegom početi na vrijeme.

