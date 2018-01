Lea Mijatović uskoro će uploviti u bračnu luku. Samo za IN magazin progovorila je o zarukama i vjenčanju.

Kada se pjevačica Lea Mijatović razišla s Teškom industrijom i krenula u solo vode, najveća potpora bio joj je dečko Andrej Šepčić. Par se, prolazeći već dvije i pol godine i dobro i zlo, zbližio, i prije nekoliko mjeseci odlučili su svoju vezu odvesti na viši nivo.

"Neko vrijeme Andrej je imao želju da to bude samo za nas da malo mi uživamo u tome i onda smo nakon nekog kratkog perioda ipak odlučili podijeliti to s obitelji i prijateljima i sada s cijelom javnošću. Mislim da je to lijepa vijest i da je ne treba uvijek skrivati. Moja mama uvijek kaže da lijepe vijesti treba na sav glas govoriti i da se treba veseliti", kaže Lea i dodaje da su zaruke bile poprilično romantične.

Ipak, same detalje odlučila je sačuvati samo za njih dvoje. "Ne bih previše u detalje da ga ne osramotim pred cijelom Hrvatskom, ali bilo je romantično i lijepo i vrlo intimno", kaže pjevačica.

U bračnu luku uploviti će već ovog ljeta. "Vjenčanje smo prilagodili mojim alergijama. Imala sam želju da svadba bude na proljeće, ali to nikako ne bi bilo dobro kad mene prime proljetne alergije jer tad sva nabubrim. Mislim da ne bi bilo lijepo gledati mladenku natečenog nosa i nabubrenih očiju", kroz smijeh kaže Lea.

Mašta li pjevačica uskoro i o prinovi otkrijte u prilogu In magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.