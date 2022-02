Suvremeni, moderni, standardni, latino ili neki drugi. Plesnih stilova je doista mnogo. Pokret nam je prirodan, a godine nisu kočnica. Ples je prepun dobrobiti za duh i tijelo, posebice za zabavu, koju će ovog proljeća na male ekrane donijeti show Ples sa zvijezdama. Kao savršenu uvertiru In Magazin donosi priču o lakoći pokreta te razlozima zašto plešu.

U svojoj plesnoj školi Larisa Lipovac i njezini kolege plesači, već dvadesetak godina uče nove naraštaje različitim plesnim stilovima i tehnikama, ali i mnogo više.

"U principu ih pokušavamo nekako pripremiti na profesionalni život, pa ostane li to u svakodnevnom životu kao nekakav tool ili alatka za lakše življenje ili se to stvarno razvije u nekakvu rofesionalnu djelatnost, to uvijek prepuštamo njima", izjavila je Larisa Lipovac.

A mladi i djeca vrlo brzo odluče koji stil ih najviše privlači, a onda ide učenje i rađanje ljubavi prema plesu. Za ples godine nisu važne. Jer pokret nam je prirodan. I usađen u nama od rođenja.

"Ima različitih studija o plesnim tehnikama, ali jedna najpoznaija je relese tehinka, napravljena da proizlazi iz dječjeg pokreta i kretanja, dakle promatrajući djecu i njihovo kretanje, nunanje, puzanjem po podu nastale su i plesne tehnike", pojasnila je Larisa.

A tu su i dobrobiti plesa, kojih je mnogo. On je često i terapijski alat, ali prvenstveno pokretač sreće. On jača imunitet i umanjuje stres.

"Mislim da su to veseliji ljudi, nekako odgajamo zdravije društvo, uči se suradnji, razmjeni znanja, druženju", zaključila je.

Dokazuju to i mladi, govoreći o razlozima zašto plešu.

"Slobodna sam dok plešem, mogu raditi što god hoću s pokretima i improvizirati. Čim uđem sav taj stres zbog škole i obaveza koje imam nestane", otkrile su mlade polaznice.

U plesu koji budi pozitivne osjećaje i dočarava iznimmnu ljepotu pokreta, mali, naravno, žele biti kao veliki, a veliki se pak prisjećaju kako su se u ples zaljubili. I svi oni, bez obzira na dob, plesat će još dugo, dugo.

Tko će profesionalno u njemu ostati, a tko rekreativno, nije važno. Larisa, koja je u karijeri potpisala nebrojeno mnogo koreografija, predstava, koncerata i festivala, tvrdi, ni u zrelijim godinama ne treba odustati.

"Mislim da ne treba nikad stati, mislim da treba plesati cijeli život, naravno tijelo se mijenja, pa i taj ples se adaptira kako godine idu, ali mislim da možeš plesati dok si živ", smatra Larisa.

Suvremeni, moderni, standardni, latino plesovi ili neki drugi - stilova je mnogo, ali i mjesta gdje možete plesati. Tko je sramežljiviji, neka to učini pred malim ekranima. Naime, ovog proljeća na Novu TV stiže Ples sa zvijezdama, najveći plesni show koji okuplja najjače hrvatske zvijezde i vrhunske profesionalne plesače. Pripremite se za plesnu sezonu!

Konačno progovorio o danu kada je cijeli svijet saznao tko mu je otac, bio je njegova najveća tajna: "U trenu se sve promijenilo!" +26

Pogledajte luksuz u kojem Maja i Nenad uživaju u Meksiku, nisu odoljeli ni posebnoj vožnji ulicama: "Baš u tvome blink blink stilu" +26