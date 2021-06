One su bivše pjevačice grupe E.T., uspješne žene, majke i prijateljice. Lana Klingor Mihić i Andrea Čubrić udružile su snage i prvi put u 20 godina poznanstva snimile duet. Ususret zajedničkom singlu, otkrile su o čemu govore njihovi ''Revolveri''. Zašto tvrde da im se tek nakon E.T.-a dogodio život te što bi poručile Vanni, doznajte u prilogu IN Magazina.

One su superjunakinje koje spašavaju ljubav. I ne samo to. Lana Klingor Mihić i Andrea Ćubrić u zajedničkom singlu koji pripremaju transformirale su se u još nekoliko uloga.



"Snimile smo šumu, kaj smo tam bile, kao neke ratnice Xene. I kaj smo još bile? Žene pauci, nadam se da ovo nisu zadnji kostimi koje radimo zajedno", zaključile su pjevačice.



Iza svih kostima super žena i poruka koje s njima žele poslati, zapravo stoji priča o ranjenom i ostavljenom srcu.



"Priča je o jednoj ženskoj nezgodnoj situaciji, u kojoj se sigurno svaka našla i sigurno je bila povrijeđena i htjela sve porazbijati. Pjesma govori o rubovima, ivicama života i ljubavi. Mislim da je za svaku pjesmu važno da svatko tko sluša se može poistovjetiti, htjeli mi ili nem nekakav brodolom srca je neminovan svima", zaključile su.



I one priznaju, iako danas sretne i zadovoljne, ranjeno srce obje su itekako jednom davno imale. Priča je to koja ih je natjerala da nakon više od 20 godina prijateljstva i mnogih suradnji, snime i prvi zajednički duet. Lana je u posljednje dvije godine izadala čak dva singla ''Radost'' i ''Lampione'', a tekst i glazbu za obje potpisuje upravo Andrea. Tko će otpjevati ''Revolvere'' se pak nisu mogle dogovoriti.



"I uglavnom dvije godine to traje i nije bio fight i ja sam njoj jednom predložila ajmo snimat skupa. Kao ti ne pjevaš, ja ne pjevam, možemo, i kad želimo...", otkrile su.



Energija, ali i prijateljstvo između njih dogodila su u E.T.-ju najpoznatijem dance sastavu devedesetih. Andrea je u grupu stigla nakon Vanne, a poslije Andree, pridružila se Lana.



"Stvarno je bilo davno, evo ja više nemam ni ta sjećanja, ja sam postala druga osoba", izjavila je Andrea.



U svakom odnosu se događaju i dobre i loše stvari. I sve je super dok je sve super, onda postane malo manje super i onda se ljudi razilaze. Ali kad sve to maknemo sa strane i da se vratimo na početak, ja bih to opet ponovila", zaključila je Lana.



I unatoč dobrim i lošim stvarima koje su popratile ovaj glazbeni sastav od njegova raspada, bivše E.T.-evke još u jednoj su stvari su suglasne.



"A ako moram biti iskrena s glazbene strane, je li mi to donijelo nešto što je E.T. napravio s Vannom, ali Bože moj i žanr se promijenio. Sve mi je bilo dorbo, ali najbolje je bilo s Vannom, pa da nećemo se lagati- a to su bile najljepše uspomene, dođeš drljaš svoje pjesme i kad krene ''tek je 12 sati''rulja je gotova", prisjetile su Lana i Andrea.



Nakon napuštanja sastava, objema im se dogodio život. Lanase okrenula PR-u, kuhanju i još nekoliko vlastitih uspješnih projekata. Postala mama trima djevojčicama. Andrea je pak nastavila s glazbom u vlastitoj produkciji, a mnogi su pjevači poput Jacquesa, Semente Rajhard, Ivane Kindl i drugih, prepoznali njezin nekonvencionalni autorski potpis.



"Na stranu i život i djeca, meni je glazba bila broj jedan i njoj sam se uvijek vraćala", priznala je Andrea.

I dok će Lana čini se tek povremeno uskakati u glazbene cipelice, Andrea se polako ali sigurno vraća i kao izvođač. ''Bolovi'' su ugledali svjetlo dana krajem prošle godine, a i nadolazeći singlovi bit će urbani zvuk koji posljednjih godina na domaćoj glazbenoj sceni nedostaje.

