Lana Jurčević je pokazala višak kilograma i celulit, Ida Prester priznala je da muku muči s čukljevima, Jacques Houdek otkrio je pravi razlog svoje pretilosti, a Zsa Zsa je bez trunke šminke pokazala svoje lice prekriveno aknama. Zvijezde sve otvorenije govore o svojim manama i problemima te iskreno i bez filtera pokazuju i svoju ''lošiju'' stranu, a ne samo savršeno ispeglanu vanjštinu na crvenim tepisima i TV ekranima. Zašto je tomu tako, domaće su zvijezde otkrile našem Davoru Gariću.

Glamurozni styling, idealan make-up, besprijekorna frizura, isklesana linija, zategnuta koža, vretenasti mišići... Kad se pojavljuješ na crvenom tepihu, naslovnicama i malim ekranima sve mora biti - savršeno!

"Ja mislim da je ljudima pun kufer te savršenosti, aplikacija, pegaj ovo, peglaj ono, mislim da je došlo neko vrijeme gdje to sirovo, iskreno, realno je ono što ustvari najviše vrijedi", zaključila je pjevačica Lana Jurčević.

"Pa osjećaj slobode! Odnosno, morate biti pomireni sa sobom da možete priznati svoju manu. Ja moram priznat, ja sam se uvijek šalila, na taj način sam možda liječila komplekse", otkrila je glumica Mia Begović.

Upravo kroz šalu o svojim manama progovara i pjevačica Ida Prester. Iako njezinu najveću manu nismo vidjeli, ona o njoj govori bez zadrške.

"Ja jedino što imam, što je baš odvratno pa to ne budem ni ovom prilikom pokazala, to su čukljevi. Evo možete možda vidjet u čizmama, uvijek se trudim nikad ne nosit japanke da se to ne bi vidjelo, ne zato što me sram da ljudi to znaju, ja to ističem, ali stvarno ružno zgleda", rekla nam je Ida.

Zsa Zsin problem je itekako vidljiv, a ona ga je odlučila učiniti još vidljivijim. Objavila je video bez trunke šminke i pokazala lice prekriveno akanama. Sve kako bi pokušala skinuti stigmu koju nose omraženi prištići.

"Ja sam se borila s prištićima šest godina. Izliječila sam ih na dvije godine i sad su se vratili, upravo zato što se prištići često liječe krivim stvarima, krivim metodama, od nekih dermatologa ili bilo koga drugog koji jako lako pripisuju antibiotike i tablete koji nisu realno uvijek baš dugoročno, što je najvažnije, nisu zdravo rješenje", objasnila nam je Zsa Zsa.

Problem viška kilograma mnoge dopadne kad tad. Jacques je iskreno i javno otkrio zbog čega se bori s pretilošću. Njegova je dijagnoza inzulinska rezistencija, i odlučio je biti glas svih koji se bore s viškom kilograma.

"Mislim da je krajnje vrijeme da ozbiljno popričamo o debljini i o odnosu društva prema pretilim ljudima. Govorit ću o ovoj problematici, čini mi se, sve više, sve glasnije. Govorit ću u svoje, ali i u ime svih mojih debelih prijatelja, znanih i neznanih. Ja sam ti najsvjesniji sebe, i svojih vrlina i mana. Mislim da svaki čovjek koji je realan, koji se pogleda u ogledalo, znaš ono, pa moramo biti svjesni", zaključio je Jacques.

Višak kilograma za vrijeme svojeg mandata missice imala je i Ivana Delač. Naravno da to nije promaknulo oku javnosti.

"Ja sam kao Missica, kad sam predavala krunu, imala problema s limfnim sustavom i imala sam nekoliko kilograma viška. Imala sam i kao gimnazijalka nekoliko kilograma viška, što nije prototip ljepotice koja predaje krunu. Imala sam osudu javnosti zbog čega je to tako. Međutim kad niste opterećeni sobom, onda samo kažete ljudima ''da, papala sam'', što zapravo uopće nije bila istina, zašto pričati o nekim zdravstvenim problemima", otkrila nam je Ivana.

Zdravstvenih problema ima i poznati chef koji se ne libi iskreno progovoriti o njima.

"Evo, ja sam bolestan na više razina, ali ne dam se. Imam problema sam sa sobom, najviše u glavi i to rješavam, imam tetu pričalicu koja rješava sve moje probleme, hahah", rekao nam je chef David Skoko.

Čini se da su smijeh i šala najbolje rješenje za suočavanje s osudama javnosti kada su naši problemi u pitanju jer ipak, na kraju dana, ostajemo sami sa svojim mislima pa je važno da prihvatimo sami sebe.

"Jedine dvije plastične operacije koje bih napravila, jedna je užasno teška, a druga je nemoguća. Teška su ovi čukljevi, to je fakat teška operacija pa još uvijek malo razmišljam, a druga je da si smanjim glavu. Što je nemoguće. Tako da, eto, ja sam sve svoje prosula. A osim toga, i grudi sam pokazala u onoj kampanji, koje su isto već dosta izdojene tako da nemam baš puno toga što je ostalo", zaključila je Ida Prester.

Iako nije jednostavno izaći iz zone komfora i otkriti svoje pravo lice, čini se da je to ipak u konačnici najbolje rješenje.

"Budimo ono što jesmo. Bitno je da smo zadovoljni sa sobom i da širimo dobru energiju na druge ljude, a dobro nam je sad potrebno više nego ikad", zaključila je Mia Begović.

