Lana Jurčević vraća nas u lude osamdesete. Objavila je novi videospot, u kojem je zapjevala veliki hit svojeg idola Whitney Houston ''How will I know'', a radnju smjestila, gdje drugdje, nego u Zagreb osamdesetih. Videokasete, tabletić na televizoru, kućni telefon s brojčanikom - bude nostalgiju. Kako izgleda kada Lana uskoči u cipele velike dive Whitney i stajling tog doba, otkrio je naš Davor Garić.

U vrućem plesnom ritmu Lana Jurčević izbacila je novi videospot. Ovog puta dobila je čast uskočiti u cipele Whitney Houston i zapjevati njezin hit ''How will I know''.

"Prvo, svi znamo tko je i što je Whitney Houston, i vokalno i netko tko je obilježio muziku na kojoj smo odrasli, ali ja mogu reć da mi kao klinke sve imamo neke svoje idole, neke žene u koje se zaljubljujemo prije nego se počnemo zaljubljivati u neke dečkiće iz boybendova, tako je Whitey bila moja prva ljubav i ja se sjećam da sam ja njen 'Bodyguard' film gledala, ja ne znam koliko puta, ali je svaki put bilo ovako!", rekla je Lana.

Whitney je ovaj hit-singl objavila 85-e, kada je Lana imala tek godinu dana. A gdje pronaći autentični dizajn tog doba nego u Muzeju Zagreb osamdesetih.

"Pazi, ja kad sam vidjela ove videokazete, kad smo išli u videoteke, pa kad si kasnio vratiti u videoteku, pa si plaćao kazne, ej, ovo kad sam vidjela samo sam se sjetila para koje sam potrošila u toj videoteci, pa ove kazete kad stisnem onaj eject pa kad izleti ta cijela kazeta van, mislim ono... Ja sam ustvari shvatila sad koliko sam ja ostarila u međuvremenu", ispričala je pjevačica.

U međuvremenu je, točnije, početkom godine, potpisala ugovor s jednim internacionalnim glazbenim izdavačem i njezina se svjetska karijera sa singlom ''So messed up'' počela zahuktavati, no korona je učinila svoje.

"Ovo ne sliči na karijeru kakva je trebala biti ove godine, ni sljedeće godine, ali nadam se svako zlo za neko dobro, nemam pojma...", rekla je Lana.

Ono što je ne brine je ljubav. Tri je godine u čvrstom zagrljaju svojeg dečka Filipa. "Sigurno su to neke stvari koje ti negdje duboko u tebi daju mir i stabilnost, a gle, nakon svih tih godina ups and downs, lijepo je kad si nekako, ako kažem s dvije noge na zemlji, ispast će nisam zaljubljena pa ne lebdim, ne nego fakat jedna lijepa stabilnost", istaknula je.

No ne progovara Lana samo o bajkovitim i lijepim stvarima iz svojeg života. Ne ustručava se pokazati ni svoje mane. Otkrila je kako izgleda bez photoshopa i uljepšavanja, a njezin su primjer slijedili mnogi.

"Jednostavno mislim da je netko malo trebao pomaknuti kamenčić da se jednostavno zarolaju i druge stvari i mislim da je lijepo što smo mi svima pokazali da smo isti kao i drugi, da isto imamo neke svoje borbe, neke stvari se vide na van, neke stvari se ne vide, ali mislim da se sve nekako lijepo pročišćava i da sve više i više ono nešto čisto ljudski izlazi van", kaže Lana.

A van je sada izašla i Lanina posveta Whitney Houston i osamdesetima. Čini se da nam u ovim tmurnim vremena nešto ovako plesno itekako treba.

"Imam flashback u one godine kad sam se ja rodila. Doduše ne sjećam se tih svojih prvih par godina, ali neka takva luda količina sreće i euforije mene danas puca, ovako već imam grčeve tu u obrazima od smijanja", zaključila je pjevačica.

