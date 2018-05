Lana Jurčević snimila je s Lukom Bassijem pjesmu "Upalimo ljubav", a za nju su snimili i spot u Rovinju.

Lana Jurčević blista od sreće i ljubavi. Napokon je otkrila da je sretno zaljubljena. Da zbog toga izgleda bolje nego ikad, pokazala je na snimanju svojeg novog videospota za pjesmu "Upalimo ljubav". Sniman je na atraktivnim lokacijama rovinjskih plaža..

Lana Jurčević priprema ljetnu poslasticu kojoj će rijetki moći odoljeti. Sezonu kupanja otvorila je za potrebe snimanja novog videospota. "Nemam pojma gdje smo! Doveli su me u koferu, izbacili sa deset kila garderobe i kao "ovo je lokacija". A, lokacija je Rovinj i to samo nekoliko metara od poznate plaže, na kojoj se ljudi manje kupaju, a više rade neke druge stvari.

Novi singl "Upalimo ljubav" otpjevala je duetu sa Slovencem Lukom Basijem. Ali, najsmiješnije od svega je što smo se mi prvi put upoznali danas na snimanju spota. Ja kažem: Pa ovako se ne upoznaju ni Jennifer Lopez i DJ Challed na snimanju spota, mi ko da živimo jedan na Sjevernom polu drugi ne znam gdje".

Teško je ne primijetiti da Lana blista od sreće. Razlog tomu njezina je nova ljubav. Zaljubljena je do ušiju. "A nemoj me zezati, a nemam pojma! Znaš da se ja sramim! Lakše mi je objavit nešto na Instagramu nego pričati o tome. Sljedeće pitanje", rekla je Jurčević. Iako je svoje obožavatelje na Instagramu obavijestila da postoji vazan muškarac u njezinu životu, tek je sada priznala da uživa u ljubavi. "Ne osjećaš ih dovoljno svojima ako pričaš o tome, ekstremno ih pokazuješ, ne znam možda dođem u tu fazu kad kažem evo sad je to to, ali happy sam i sve je cool", zaključila je Jurčević priču o novoj ljubavi. Singl s Bassijem objavljuje već ovog tjedna. Što nam je još Lana otkrila, pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr