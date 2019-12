Lana Jurčević počela je pjevati jako mlada, a vrlo rano je započela i uspješnu karijeru poduzetnice. Nekad je prodavala cvijeće te konobarila i baš tih svojih prvih poslova nikad se nije sramila. Danas joj je poslovno i privatno najveća potpora dečko Filip.

Na predstavljanju svoje linije kozmetike Lana Jurčević pojavila se u posve drugačijem izdanju, u kućnom ogrtaču i kosom ispod ručnika.

''Devedeset posto mog slobodnog vremena ja ovako izgledam po kući. Ne skidam se iz bademantila, a nekako je i prigoda ovakva. Rekla sam, ajde jednom u životu da ne moram razmišljati o stajlingu, idem se obući točno onako kako bih ja htjela i kako se najbolje osjećam'', objasnila je.

Ona se najbolje osjeća kad radi. Svoje prve džeparce zarađivala je konobareći i prodavajući cvijeće, a slične poslove radile su i danas poznate glumice.

''Meni su to super poslovi, to nikad nije bilo nešto što bih ja stavljala pod tepih. To je divno da ti prođeš apsolutno sve, nekako mi je u krvi. Naučena sam da te nijednog posla ne treba biti sram, mislim da te sve te stvari nekako s godinama izgrade'', objasnila je.

Da se ponovno treba vratiti na neki od bivših poslova, Lana Jurčević vratila bi se bez razmišljanja. S ovakvim odnosom prema radu, ne čudi da je danas vrlo uspješna poslovna žena.

''Nema tog što ja ne bih sutra radila. Znaš, ja sam pjevačica, sad netko misli da imam neki ego. Ne, boli me briga, da sutra trebam čistiti ulicu, ja bih čistila bez apsolutnog srama jer ne vidim što tu ima biti sramotno, to je samo odlika vrijednog čovjeka'', objasnila je.

Privatno, ali i poslovno, vrijednoj Lani najveća je potpora dečko Filip.

''Mi radimo zajedno, tako da sve i da se želimo izbjeći ne možemo tako da ugodno s korisnim'', kaže.

Mnogi se njezini obožavatelji pitaju kad će doći neka nova pjesma.

''Mislite li vi da bih ja odustala? Ja mislim da bih bez muzike umrla. Ovo je sve neka lijepa nadogradnja i ja to zovem lijepo švrljanje u neke druge vode'', objasnila je.

Tko zna u kojim će još vodama zaplivati poduzetnica i pjevačica Lana Jurčević.

