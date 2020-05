Crossfit, joga, trčanje i svita osobnih trenera, neke su od tajni utegnutih zvjezdanih tijela kojima se divimo na crvenim tepisima. Kamere ne trpe nesavršenosti pa tako dobar dio domaćih i inozemnih zvijezda svakodevno prolijeva znoj na različitim treninzima. Otkrivamo neke od najpopularnijih fitness trendova u svijetu poznatih i slavnih.

Izgledati besprijekorno u opisu je posla zvijezda pa ne čudi da dobar dio svojeg života provode mukotrpno oblikujući svoje tijelo do savršenstva. Naravno, uz pomoć nutricionista i osobnih trenera izgledati dobro nešto je lakše, no svejedno imena poput Brada Pitta, Cameron Diaz ili Jessice Albe, znoj prolijevaju na intenzivnim treninzima poput crossfita.

"Crossfit je po definiciji veoma raznolika vježba, svaki dan radite nešto drugačije, funkcionalni pokreti, dakle nešto što radite svaki dan samo ih izvodite visokim intenzitetom. Možete vježbati crossfit svaki dan ovisno o tome kako je osmišljen vaš program. Možete ga raditi 6 dana, a nakon toga je preporučljivo uzeti odmor, jedan dan aktivnog odmora je dobar", objasnila je trenerica Julia Elzomor.



U Los Angelesu je ovakav tip funkcionalnog fitnessa, koji pojedince priprema na zahtjeve svakodnevnog života te sagorijeva vrlo velik broj kalorija zbog visokog intenziteta, izrazito popularan.



"Jessica Biel ima fenomenalno tijelo, odlične trbušne mišiće, ruke, stražnjicu, noge i to zahvaljujući crossfitu, ona radi naše vježbe ovdje u Los Angelesu", otkrila je Julia.

Iz daleke Australije, diljem svijeta, čak i do Hrvatske, proširio se još jedan fitness koncept - F45. U samo 45 minuta ovog visokointenzivnog treninga, osmišljenog za sve koji nemaju mnogo vremena, može se sagorjeti između 700 i 1000 kalorija.



"Mi smo na kraju, prije mog koncerta par sati ušli u studio, odradili trening i ja sam bila zeleno, ljubičasto plava", priznala je pjevačica Lana Jurčević.

Osim Lane, njime je očaran i jedan od najvećih hollywoodskih zaljubljenika u fitness, glumac Mark Walhberg - do te mjere da je uložio oko 450 milijuna dolara u samu franšizu. Jer vježbanje nije samo stvar dobrog izgleda.



"Okej sam si u svojoj koži i kad imam kilu i više i manje, ali definitivno je meni što se tiče samog sporta više stvar psihe nego samog izgleda, ono šusni sve van i onda si fajn", zaključila je Lana.

Nešto smirenija, no ništa manje zahtjevna za tijelo, je i zvjezdano popularna joga. Danijela Martinović svoju besprijekornu liniju i formu duguje upravo jednoj od njezinih težih verzija.



"Svaki sljedeći put tijelo vam daje još više i možete još više i kad nakon dva mjeseca treninga vidite svoju nogu kako vam ovako stoji uhvaćena za palac s druge strane, ne možete vjerovat da je to vaše tijelo napravilo, a do prije mjesec dana niste mogli vrat okrenut kako treba", ispričala nam je Danijela.

A u zdravom tijelu, naravno, još je zdraviji duh.



"Ja se osjećam tako snažno kao da stvarno mogu pomaknut planinu, a s druge strane ne mogu me trivijalne sitnice izbacit iz takta", zaključila je pjevačica.

Nekadašnja manekenka, danas instruktorica joge Petra Friganović, toliko se zaljubila u ovu drevnu vještinu, da ju je pretvorila u posao.

"Kad vidite da ljudi dube na glavi ili rade neke jako zahtjevne pozicije izgleda vam kao da ta osoba im užasno snažne ruke, a zapravo radi se o kontroli daha. Znam da su jako zastupljeni tu Madonna, ona je čak izdala jedan album "Ray of light" u kojem ima ashtanga mantru, Gwyneth Paltrow, Sting, on je ono veliki obožavatelj ashtanga joge, Christy Turlington", otkrila nam je Petra.

