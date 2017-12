Nakon brojnih obveza u Kini, Lana Jurčević predahnula je na egzotičnom Tajlandu, gdje se i zaljubila. Ekipa IN magazina zna i u koga.

Za potrebe snimanja emisije o Hrvatskoj, jedna od najgledanijih kineskih televizija u goste je pozvala i Lanu Jurčević. Ondje je srela i svojeg najvatrenijeg kineskog obožavatelja. Nakon brojnih obveza predahnula je na egzotičnom Tajlandu, gdje se i zaljubila. A u koga zna ekipa IN magazina. No, ne gostuje se na kineskoj televiziji pred gotovo 300 milijuna gledatelja baš često.

"Iskreno, u početku nisam ni znala kako se zovem, jer istog momenta kad sam sletila, krenuli smo radit probe, rekla je. Lana je otpjevala svoj hit ''Ludo ljeto'' i osvojila simpatije Kineza. "Mislim da je bilo deset plesača koji su izvježbali apsolutno sve, u 15 minuta cijelu originalnu koreografiju "Ludog ljeta". Znam da oni općenito vole Hrvatsku i sve što im je novo i drugačije od onog što oni imaju, njima je to egzotika. Svi su cool, i cure su nevjerojatno lijepe, pogotovo ove koje sam sretala na televiziji. Svi mlado izgledaju, ne znam kakav je to zrak ili je to do riže, ali oni imaju porculanska lica", oduševljena je Lana.

Nakon što je odradila sve obveze na TV snimanjima u gradu Changsha Lana se zaputila u Hong Kong gdje je upoznala svojeg najvatrenijeg obožavatelja. On je Kinez i zove se Justin Chen. "Stvarno ponekad imam osjećaj da netko odozgo kreira stvari u mom životu. Prije sedam godina sam vidjela da netko iz Kine pjeva moju pjesmu "Volim biti zaljubljena" i da zna sve tekstove od početka do kraja i to mi je bilo super. Uvijek se pitaš kako te netko nađe s drugog kraja svijeta", kaže. Avantura se nastavila u gradu Guangzhou. Futuristički ambijent Lanu je ostavio bez daha. "To su zgrade koje samo što se ne okreću oko svoje osi, laseri po cijelom gradu, lightshowowi i slično. Ja sam imala osjećaj kao da se nalazim u nekoj igrici", kazala je Lana.

A onda nešto potpuno drugačije. Nakon napornog radnog dijela putovanja u Kini Lana se odlučila počastiti s nekoliko dana odmora na Tajlandu. "Jedino što sam radila po plažama jest to da sam ganjala majmunčiće i majmune, i veće i manje, samo da se malo pomazim s njima", kazala je Lana kroz smijeh. Toliko su je osvojili da je jednoga poželjela ponijeti kući u Zagreb. "Već sam ja to proučila, ali ne daju, predalek je to put. U jednog sam se majmuna baš zaljubila", kaže Lana. Lana se vratila u Lijepu našu te nastupa diljem zemlje, a priprema se i za svirku na koncertu za Zakladu Ana Rukavina koji će se održati na glavnom zagrebačkom trgu 19. prosinca.

