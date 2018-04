Lana Gojak, zvijezda serije ''Čista ljubav'' u trčanje se zaljubila prije dvije godine. Obožava trčati u Maksimiru ili kada je negdje uz more, a za to će imati priliku već 6. svibnja na ponovno rasprodanoj utrci Wings For Life

Najmasovnija utrka u Hrvatskoj - Wings For Life, i ove će se godine, peti put zaredom, održati u Zadru. Na startu ovog jedinstvenog humanitarnog sportskog spektakla, prvi put će se pojaviti i glumica Lana Gojak. Kako se priprema za utrku i što od nje očekuje, provjerio je naš Bojan Kosijer.

Iza Lane je naporna, ali i prezabavna sezona snimanja serije Nove TV Čista ljubav.

''Potpuno sam oduševljena. Dobro svoje kolege većinom znam, ali ekipa iz šminke me potpuno oduševila. Šminka i garderoba su mi, takve šale i pošalice... U šest ujutro dođeš, ni ne vidiš na oči, mrziš cijeli svijet, vidiš njih, a oni su već ozareni...'', prisjetila se Lana detalja sa seta.

Glumica se za svoje zdravlje, uz zdravu prehranu, brine i trčanjem, u koje se zaljubila prije dvije godine.



''Trčim četiri, pet puta tjedno i to mi je osim za kondiciju i totalna meditacija. Uživam doći u Maksimir ili ako sam negdje uz more trčati i disati punim plućima'', priča.

A uz more će trčati i 6. svibnja na ponovno rasprodanoj utrci Wings For Life. Osam i pol tisuća trkača i trkačica, petu godinu zaredom, prikupljat će sredstva za znanstvena i klinička istraživanja za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine.



''Ja nisam nikad trčala ni u paru, tako da mislim da sam si najbolju utrku izabrala kao prvu'', zaključila je Lana.



Podsjetimo, pola sata nakon starta utrke, za sudionicima kreće presretačko vozilo koje, kada sustigne trkače i trkačice, za njih označava kraj utrke. Pobjednici su posljednji muškarac i žena koji ostanu na stazi.

''Nadam se da neću biti prva koju će presresti vozilo, da će ipak biti sporijih od mene i nadam se da ću možda postići nekakav osobni rezultat koji dosad nisam'', zaželjela je zvijezda ''Čiste ljubavi''



Brojni trkači u Zadar dolaze organizirano, a Lana će trčati s ekipom Nove TV, koja je medijski partner utrke od početka projekta.



''Vrlo sam počašćena što me ekipa Nove TV pozvala da trčim s njima, tako da sigurno će i to biti još jedan vjetar u leđa da lakše trčim. Ja vjerujem da u tim situacijama kolektivna energija koja se dogodi stvarno da neki vjetar u leđa. Samo kad sam gledala te snimke, naježila sam se, suze su mi krenule, kad ljudi nešto krenu zajedno, stvarno mogu sve. Tako da, veselim se'', kaže Lana koja polako obavlja zadnje pripreme za utrku.



Podsjetimo, svi oni koji ne mogu 6. svibnja biti u Zadru, utrku će moći pratiti na Novoj TV i našem portalu Dnevnik.hr.

