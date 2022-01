Jednog od najkreativnijih hrvatskih chefova, Antu Udovičića, imali ste prilike upoznati u rubrici In magazina Kuhanje je IN. Ovaj majstor svog zanata radi kao Chef u bračkom hotelu s pet zvjezdica, a uskoro odlazi na jednomjesečni staž u jedan od najljepših restorana na svijetu kako bi doznao najnovije trendove u kuhanju. Ante je za In magazin otkrio zašto njegov posao nije nimalo lak, kakva atomsfera vlada u njegovoj kuhinji ali i tko je chef kod kuće.

U rubrici In Magazina Kuhanje je In, male tajne kuhanja otkriva nam i kulinarski majstor Ante Udovičić, jedan od vodećih hrvatskih kuhara srednje generacije. Ovaj kreativni chef kaže kako svakog dana nešto novo nauči, a uskoro odlazi u poznati belgijski restoran po nove tajne i trendove svojeg ukusnog zanata.

"Top je vijest, odlazim u restoran s dvije Michelinove zvijezdice, nalazi se u Antwerpenu, točnije u staroj vojnoj katedrali i uređen je zmajski. Kuhinja stoji na oltaru", otkrio je Ante i dodao kako imaju čak i vlastite kokoši koje nesu jaju.

Mnogi za Antin posao misle kako je to posao iz snova, biti chef i vrlo popularno, no pojasnio je kako stvari zapravo stoje.

"Svi vide na televiziji da je to nekako dinamično, umjetnički nastrojeno, da kuhar stvara jela, okuse, ali moraš dobro vodite ljude da bi to poštovali i pratili u tom svom stresu", pojasnio je.

Ante je otkrio i kuha li često za svoju obitelj i ukućane.

"U zimskom periodu kuham, ali ne često jer mi supruga ne dozvoljava baš. Prebrzo ja to sve napravim, njoj ako nešto ne kuhaš dva, tri sata, nema dušu. A ja sa svojim ubrzanim procesima dođem do isto rezultata, ali u nekom bržem vremenu. Ali djeca vole kada kuham, a što se tiče frendova roštilji su uvijek aktualni", otkrio je Ante.

Cijeli razgovor s Antom pogledajte u prilogu In Magazina.

