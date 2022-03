Malo hrabrosti i mnogo znatiželje sasvim je dovoljno za pojesti nešto nesvakidašnje. Što je najneobičnije što su pojeli? Ovo pitanje ekipa In magazina postavila je poznatim Hrvatima. Može li svatko naučiti kuhati - to su upitali gastrostručnjake, a odgovor bi vas mogao iznenaditi.

''Jela sam kukce u Tajlandu, ali zadnje što sam probala je bio kaktus u Meksiku, jela sam list kaktusa zapečen sa sirom nešto bolje nisam dugo jela'', otkrila je Nevena Rendeli vejzović.

''Probao sam kukce, zmije, čak i klokana, ali mrtvi morski pas to je nešto najgore ikad'', priča Ribafish.

''Ja mislim da ne postoje najneobičnija jela, samo postoji kultura koja neke stvari ne konzumira neke ne, Indijcima je najneobičnije jelo steak dok je nama to sasvim normalno'', kaže Mate Janković.

A od tih sasvim normalnih jela, svatko od nas ima ono neko koje ne jede.

''Nisam ljubitelj variva, nisam ljubitelj ni špinata što mnogi vole, a mislim da su to posljedice djetinjstva kad su me šopali s tim pa danas imam fizičku reakciju na to'', kaže Nevena.

''Svojedobno kao dijete nisam volio krpice s kupusom jer su mi srmdile, a danas ih tamanim ko lud. Ne možete biti kuhar ako niste voljni probati sve jer najgore što vam se može dogoditi je da vam se ne sviđa'', kaže Mate Janković.

Na vrhu liste omiljenih jela čak i gastrostručnjacima su često ona najjednostavnija.

''Špageti sa šalšom i nekakvim odležanim parmezanom gore i malo maslinovog ulja, a drugo je punjena paprika s pireom obično svakog kuhara kojeg pitate vam neće reći ništa pretenciozno'', kaže.

''Omiljeno jelo mi je kozletina, mislio sam da je janjetina i onda sam probvao kozletinu na užas svih ljubitelja mesa ja sam onaj koji to voli kozletina je nešto najmekše, najmirišljavije na svijetu'', tvrdi Ribafish.

''Škampi na buzaru to sam jako dobro svladala, moja buzara za nju se daleko čuje'', otkriva Nevena.

Daleko se čuje i za hrvatsku kuhinju pa će se u svibnju održati prvi Weekend food festival u Rovinju, na koji stižu neki od najpoznatijih svjetskih chefova.

''Po jednom istraživanju to je drugi razlog dolaska u Hrvatsku gastronomija, prvi razlog je more sunce, ljeto i tako dalje'', otkriva Tomo Ricov.

Ako ste pomislili da kuhanje možda nije za vas, stručnjaci kažu - ne odustajte!

''To nije slanje ljudi na mjesec gdje morate studirati 20 godina i naučiti matematiku i fiziku, ako ne znate kuhati to je samo dokaz da se niste dovoljno potrudili, svatko može naučiti kuhati'', smatra Mate Janković.

''Ne može mi nitko reći da ne može rezati luk, dinstati luk, rezati meso i pratiti neke zakonitosti da dođe do gotovog jela onaj tko nije naučio

Da biste dobro kuhali, u svojoj kuhinji među začinima morate imati:

''Ja sam veliki ljubitelj vlasca ili bosiljka kao svježih začina, dok od ovih sušenih začina zapravo jedini koji mi je bolji sušeni nego svježi je origano'', otkrio je Mate.

''Obožavam senfove i volim maslinova ulja'', kaže Ribafish.

''Bosiljak je meni jako važan, možda zato što je mama Dalmatinka pa utjecaj talijanske kuhinje i povratak u djetinjstvo'', dodala je Nevena.

Najvažniji začini svakog jela ipak su prstohvat soli i mnogo ljubavi.

