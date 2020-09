Vrata svog doma u Samoboru našoj su ekipi otvorili Ksenija i Nicolas Quesoit. Najpopularniji francusko-hrvatski plesni par pokazao nam je kako provodi vrijeme kod kuće, tko češće uzima vrtlarske škare, a tko kuhaču u ruke. U minutama koje slijede ispričat će i kako danas izgleda plesni podij, a pokazali su nam i pokoji korak.

U domu kod Ksenije i Nicolasa Quesnoita - kako najpoznatiji francusko- hrvatski par provodi svoje vrijeme

Kad nisu u plesnoj dvorani s učenicima, Ksenija i Nicolas Quesnoit vrijeme najradije provode u svojoj oazi.

"Zapravo nama je jako dobro, živimo u prirodi, ovdje u Samoboru pa u vrijeme izolacije kad smo bili primorani biti doma, imamo šumu pa smo u šumi provodili vrijeme. Plesali smo malo tu po kući, imamo veliki dnevni boravak", otkrila nam je Ksenija.

Slobodno vrijeme vole provoditi i u vrtu, gdje imaju luk, jabuke, kruške, bazgu.

"Nicolas uživa u vrtu, zapravo je to njegova druga ljubav, vrtlaranje, to je njegova druga struka uz ples, tako da on je zadužen za vrt, u kući sam ja uglavnom. Ja usisavam tu i tamo i kuham tu i tamo. Mislim u izolaciju smo puno više kuhali zajedno. Uživali smo u tome. To je istina. Moram priznati da sam u tom periodu uživala doma, s djetetom i s Nicolasom", ispričali su nam supružnici.

Iduće godina Nicolas će obilježiti 20 godina otkad je Francusku zamijenio Hrvatskom. Vrijeme je to koje mu je, kako kaže, proletjelo. Oboje će reći - dosta se toga za to vrijeme promijenilo. Tijekom svih ovih godina, Nicolas je postao i vatreni obožavatelj Hrvatske nogometne reprezentacije.

"Često me ljudi pitaju za koga navijaš, a ja odgovorim, a s kim idem u krevet navečer. S Hrvaticom ili Francuskinjom, tako da izbjegavam bilo kakve sukobe i probleme. Naravno, navijam za Hrvatsku", priznao je Nicolas.

A baš kao i na nogometnim terenima, i profesionalnim plesačima najviše nedostaje publika. Natjecanja su im drugačija jer se također mora paziti na sve epidemiološke mjere.

"Jako nam nedostaje publika jer svi više uživamo u toj atmosferi, gdje nam plješću, gdje je cijenjen naš rad i trud, ali eto moramo se priviknuti i vjerujemo da će brzo proći", kaže Ksenija.

Godinama su se i oni natjecali, a sada znanje prenose polaznicima svojeg plesnog centra. Mogu se pohvaliti brojnim prvacima, ali i onima koji su mislili da nikad neće naučiti plesati. Jer za njih ne postoji ona fraza - imam dvije lijeve.



"Nema takvih lijevih nogu koje nismo uspjeli naučiti plesati. Svi su naučili plesati barem osnovne korake", zaključila je Ksenija.

Tako da slobodno ustanite i zaplešite. Jer najvažnije je imati pozitivan stav.

