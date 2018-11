Posljedni tjedni na Farmi postali su svima teški, a posebno za Kristinu Kesoviju.

Plan za ranijim izlaskom s Farme Kristini nije bilo nimalo lako ostvariti.



''Baš sam se borila da me izbace, molila sam da me stave za slugu i sluškinju pa sam i to jedva dobila, pa je to gazda promijenio, pa sam kasnije duelisticu molila da mene uzme za drugog duelista'', priča nam Kristina Kesovija.

Borba za finale, tvrdi, nikada nije bila dio njezina plana, no nakon ispadanja većeg dijela klana, motiva za ostanak bilo je sve manje.



''Prvenstveno, svoj sam cilj ostvarila na farmi i željela sam izać jer mi je postalo toliko monotono, dosadno. U početku nas je bilo dosta, bilo je zezancije, budili se svi ujutro s osmijehom na licu, svaki posao je bio lagan za odraditi. Imala sam ljude koji me uveseljavaju i oni su počeli ispadati, posebno mogu izdvojit Roberta koji je ispao tjedan prije mene, on je stvarno podizao atmosferu i nakon njega osjeti se ta monotonija'', govori bivša farmerica.

Ipak, cijelo iskustvo na Farmi ostaje u pozitivnom sjećanju.



''Sad jedva čekam da uđemo svi zajedno, da bude atmosfera kakva je bila, mislim da će nam biti jako lijepo'', sigurna je Kristina.

No ponovno će se na jednom mjestu tada naći i 18 različitih karaktera, koji su od samog početka imali najviše problema uskladiti vlastite potrebe s onima zajednice.



''Najveći izazov su mi bili međuljudski odnosi, kako ću se ja snaći i kako će me ljudi prihvatiti. Iskreno, bila sam jako zadovoljna jer sam s većinom ostvarila dobar kontakt'', kaže nam.

Nikako nije uspjela pronaći zajednički jezik sa Sašom, Editom i Šteficom.



''Ne pašu mi po ničemu, ni po razmišljanju, ni po karakteru, apsolutno po ničemu. Štefica mi je malo za svoje godine, ne znam, ne možeš s tim godinama imati neke proste izjave, takav riječnik, nije mi to za jednu ženu njezinih godina.

A među posljednjima ju je posebno razočarala i Maja, iako potezi poput njezinih nisu ništa čudno u tjednima prije finala.



''U početku je bila s nama, sve je bilo divno krasno, družila se s nama, s Robertom, kad je Roberto ušao u dvoboj pokazala je da navija za Sašu odjedanput, osobu s kojom nije komunicirala punih sedam tjedana, kao da je vidjela da mi, to jest naša ekipa je polako počela propadati, pa se počela lagano hvatati za drugu ekipu ali na kraju će ostati nigdje'', smatra Kristina.

Kalkulacije su neminovne, a jedino što je upitno jest to - tko će do kraja igrati fer ili prljavo. Dok se Kristina nada u finalu vidjeti Ozrena i Juricu, ničiji planovi više nisu sigurni, a posljednji tjedni bit će napetiji nego ikad.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.