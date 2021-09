Slijedi priča o kreativnosti, ali i sestrinskoj ljubavi. Imat ćete priliku upoznati Ivu, Dijanu i Teu, koje su dizajnerice - jedna interijera, druga odjeće, a treća nakita.

Iako su prve kolekcije sestara Viljevac bile znatno drugačije od njihova današnjeg viđenja odjeće i nakita, to ne znači da već tada nisu bile odraz kreativnosti. A njihova modna mašta seže čak i u djetinje dane.



I danas se često nađu u ulozi modela, a ove složne sestre zajedno su i u cijelom procesu nastanka Dijaninih haljina ili pak Ivina nakita. Najstarija Tea pak glavnu riječ ima kada je dizajn interijera u pitanja. No ne samo to.



''Mi smo znale biti kreativne, ali smo Teu zvale kad je trebalo objasniti pdv, račnovodstvo, plaća, pomogla nam je kad smo tek startale'', pričaju.



Iva, Dijana i Tea svakako su ujedinjene u kreativnosti, no itekako su različite kada se izuzme umjetnička crta.



Poduzetnički duh u ove su dame usadili njihovi roditelji. Oduvijek im je bilo prirodno stvoriti nešto vlastitim rukama. Također, znale su da talenti koje imaju na vidjelo mogu doći samo predanim radom.



Danas iste vrijednosti ove mlade žene žele prenijeti i na svoju djecu.



Majčinstvo ne poznaje radno vrijeme, baš kao ni privatno poduzetništvo. A njihovi sinovi podsjećaju ih na njih i sretno djetinjstvo koje su imale.

Mezimica Iva ljubav prema nakitu prvo je pretvorila u hobi, potom u sudentski posao, a sada je već godinama prisutna na sceni. Baš kao i Dijana, koja se diči s 12 uspješnih godina ženstvenog brenda.



''Ono što je kod kreativnosti najbitnije je biti dosljedan, a ne pomodan. mislim da se tu ljudi izgube. Danas svi rade, nakit, haljine, dizajneri svega. Ali onaj tko prati svoju crtu , to se i odrazi'', smatraju.

Tim smjerom, sestre Viljevac planiraju nastaviti i dalje. Pune novih ideja i pozitivnog duha.

