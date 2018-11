Kreacije naše Ogi Antunac nose dame od Moskve do New Yorka. Ova dizajnerica nedavno se vratila iz Amerike, gdje je na tamošnjem tjednu mode još jednom pokazala svoje viđenje mode.

Ovdje nastaje kolekcija koja će, među ostalim, biti prezentirana u New Yorku. Gradu koji dizajnerica Ogi Antunac naziva svojim drugim domom. Naime, u Velikoj jabuci, ali i u mnogim europskim gradovima, već godinama na tjednima mode izlaže svoje kreacije i druži se s nekim od najvećih imena modnog svijeta:



''Zadnji put je bio u Munchenu Karl Lagerfeld, onda u Duseldorfu je bila bivša žena od Borisa Beckera, ona je imala kolekciju blizu moje. Na New York fashion weeku se znaju prešetavati malo veće njuške koje su svima znane'', priča dizajnerica.



Inozemna priča ove dizajnerice počela je vjerom kako je hrvatsko tržište premalo. Tekstilna industrija kod nas bilježi pad, a smatra i da uspjeh dizajna, odnosno potvrda njegove vrijednosti, ipak leži izvan granica.



''Amerikanci jako vole europski dizajn. I njihovi buyeri su vrlo otvoreni prema svemu što je novo. Nemaju predrasude. Europske klijente je teže probiti , konzervativniji su i teško se odlučuju na nove brendove dok Amerikanci gutaju sve što im se sviđa'', otkiva nam.



Za ovaj je proboj još prije sedam godina angažirala agenta. Do njih je iznimno teško doći jer imaju razvijenu mrežu brendova i pravi su sretnici oni dizajneri koji ih uspiju osvojiti svojim kreacijama. Ogin svojevrstan modni fetiš je kreiranje jakni.



''Ovo nam je međusezonska jaknaza jesen, obučena cijela u til'', objašnjava.



Njezina vjera u hrvatski dizajn ipak se nije ugasila. Iako smatra kako dizajneri proizvode u skromnim uvjetima, puni su ideja, što su prepoznale i neke svjetske zvijezde. Tako je Nicki Minaj nekoliko puta utegnula svoje obline u Zigmanove kreacije, Paris Hilton se zaljubila u haljine Martine Felje, a Rihana u one Damira Dome.



''Ja sam jako ponosna na to. Meni je uvijek kad se hrvatski dizajn probije vani, izuzetno mi je drago jer znam koliko je to teško. Mi smo načili stvarati, snalazimo se u različitim situacijama. Imamo sulude ideje i onda to nađe put'', kaže.



Iza ovakvih uspjeha prvenstveno stoji rad. Ljudi često mistificiraju talent, misleći kako se u njega ne treba ulagati, no istina je sasvim suprotna:



''Mi radimo dnevnu odjeću , a ne večernju i najdraže mi je kad hodam nekom svjetskom metropolom i vidim nekoga u u tome. Ne patim da me neke zvijezde nose'', tvrdi.



Kako bi neka kolekcija bila uspješna, mora sadržavati sve odjevne komade, vjeruje Ogi. No i svaki put nuditi nešto novo. Tako se ona rado igra netipičnim materijalima, poput hi tech tkanina. Zato i voli dizajn jer on za nju predstavlja igru i učenje.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

