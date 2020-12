Naša, prema mnogima, najljepša sportašica Antonija Mišura Sandrić ekskluzivno je za našu emisiju prvi put pred kamere stala s 10-mjesečnom kćerkicom Tarom. Povod je bilo božićno fotografiranje mame i kćeri. Kako se Antonija snašla u ulozi majke, zašto je nema mnogo u medijima te koliko joj suprug pomaže oko kćeri, otkriva naš Hrvoje Krolo.

Prije točno 10 mjeseci proslavljena šibenska košarkašica Antonija Mišura Sandrić ostvarila se u svojoj najvažnijoj ulozi - ulozi majke. I priznaje malena Tara poslala je njezin centar svijeta, a ona se u majčinstvu odlično snalazi.



"Možda se super i snalazim samo zato što je ona odlično dite, hvala Bogu, ali sve u svemu i ja i muž smo opušteni i stvarno trenutno uživamo koliko možemo", otkriva košarkašica.



Osim što je Antonija ljubiteljica košarke, njezin hobi su i fotografije. Upravo iz tog razloga je željela je obilježiti prvi Božić s kćerkom, a mi možemo samo nadodati - malena Tara kao model se jako dobro snašla.



"Mora se reć da stvarno super odrađuje. Bude malo normalno trenutaka kad se malo unervozi kao i svako dite ali sve u svemu je super. Obožavam u biti sve fotografirati od njenih prvih mjeseci ali Božić je za mene nešto posebno i familija je na okupu tako da to je stvarno nešto specijalno", kazala je Sandrić



A da je ovo Antoniji najljepši period u godini dokaz je i to što kaže, njezin dom je već cijeli u božićnim ukrasima. Jer u tom ugođaju želi uživati što više.

"Mislim da sam manijak božićni, haha, obožavam cijelu tu atmosferu, pogotovo sada uz nju još više, pa je stalno i slikajem uz bor tako da ovo mi je najtopliji Božić do sada", priznaje Antonija.

Košarkašica ističe kako unatoč maloj bebi u kući uvijek pronađe vremena za sebe. A upravo u tim situacijama najviše joj pomogne suprug Marko.



"Možda će sad neki reći da ga previše falim, ali stvarno ne lažem niti jedne riči, super se snalazi" kaže Antonija koja kaže i da joj suprug pomaže i u mijenjaju pelana.

"Ma u svemu, i da ja moram otići i na trening on uvik uskoči i sve napravi. Ma sve sam ti ja to zrihtala od samog početka", dodaje kroz smijeh.



S medijima kaže ima jako korektan odnos ali isto ne voli biti previše zastupljena, jer se vodi s pravilom - manje je više.



"Ja stvarno ne želim ono šta se kaže - iskakat iz paštete. Mislim da triba imat neku dozu pojavljivanja u medijima jer imam osjećaj da ljudi ne vole da sam stalno. Reće i oni i ova je mala više naporna", kaže se košarkašica.



Trenutno je košarka za nju u drugom planu, ali i karijera izvan Hrvatske, bazirana je na obitelj i svoj grad Šibenik. Iako priznaje, ponekad joj nedostaju putovanja i malo sportskog duha.



"Pogotovo kad vidim na televiziji. Dok ne vidim toliko nekako mi i ne zafali tj ne sitim se uz sve obveze. Ali kad vidim stvarno me vrati u te dane i ja sam natjecateljski duh tako da mi jedino to tako fali", priznaje.



Svojom ljepotom Antonija je mnoge zadivila pa je tako mnogi smatraju "najljepšom hrvatskom sportašicom". Taj joj komplimet godi, no ipak, nekad se s njim zna pretjerati.



"Pogotovo kad sam igrala, nikad se nisam u tome osjećala dobro. Uvik je pored mene bilo još 10 - 12 drugih igračica, ja kažem svaka je žena na svoj način lipa i zato nisam volila da me se toliko uvik ističe - naj, naj, naj. Jer svaka ima na svoj način i lipotu i kvalitete", kaže Antonija.



A to je ono što se uvijek i treba naglašavati, jer i Antonija je dokaz kad je žena sretna i ispunjena njezina ljepota jednostavno isijava.

