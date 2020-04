Hoće li Dino Jelusić krajem godine ponovno na američku turneju? Odgovor na ovo pitanje ne zna ni on jer situacija s koronavirusom sve nas sprječava u planiranju. Velike planove koje je imao za proljeće i jesen, Dino je morao otkazati. Istu sudbinu dijele i njegovi kolege glazbenici iz cijelog svijeta, s kojima je redovito u kontaktu. Kako i gdje provodi dane u izolaciji, otkrio je našoj Julji Bačić Barać.

Koncerte je Dino Jelusić zamijenio kućnim studijom i tamo provodi dane u izolaciji.



''Najiskrenije nije mi čudno biti doma, to jest, nisam u Zagrebu, na moru sam u karanteni'', otkrio je za početak.



Manje svirki, ali pred puno više ljudi-to je bio njegov plan i za ovo proljeće i ljeto. Nažalost, korona je imala drukčije planove, pa su baš svi koncerti do daljnjeg otkazani.



''Što se tiče nekakvih glazbenih, poslovnih gubitaka, naravno, ima ih. Izgubili smo, bend Animal drive je izgubio veliku turneju s jednim od najvećih rock bendova. Trebali smo imati 10 koncerata i otprilike bi nas vidjelo oko 800 000 ljudi. Ja sam izgubio koncert s Ericom Claptonom, Zack Wildom, nisam otišao snimati album za TSO, nisam otišao u Ameriku, ne zna se hoće li ići ta turneja'', priča nam.

Upitno je hoće li ove godine uopće biti turneje američkog progresivnog rock benda Trans-Siberian Orchestra, čiji je Dino član već četiri godine.

''Iskreno ne razmišljam trenutno o tom prvom koncertu nakon virusa niti kakav će to biti doživljaj. Gledam kako ću izvesti sve što se da izvesti dok sam u izolaciji, da što više toga napravim da sve ono što je stalo kad je stalo da se samo prirodnim tokom nastavi. Iskreno se nadam da će se turneja s TSO održati, što je već sad postalo upitno s obzirom da se očekuje da će u Americi vrhunac korone biti 7. mjesec'', objašnjava.



S Trans-Siberian Orchestra bendom lani je održao 50-ak koncerata u 45 dvorana diljem Amerike, a sada su svi njegovi glazbeni planovi-na čekanju.



''Financijski je također veliki gubitak, ali opet s druge strane kad vidim što se događa u svijetu, neki ljudi su doslovno na rubu egzistencije, ovi moji, naši problemi izgledaju kao nešto potpuno bezazleno. Treba jednostavno pregristi, izdržat ovu izolaciju da se što prije vratimo starim životima i da što manje štete bude'', kaže.



Ova situacija puno je naštetila glazbenicima u cijelom svijetu.



''Čuo sam se s jako puno kolega i u Americi, Italiji, Australiji, Grčkoj. Naravno da nije idealna situacija nigdje, svi su doma, svi pokušavaju izvući najviše iz ovoga, svi imaju otkazne koncerte i snimanja'', kaže.



Najveći dio vremena u izolaciji Dino provodi stvarajući nove pjesme.

Iz svega ovog naučio je ipak nešto novo i o sebi.



''Prvenstveno sam mislio da ne mogu provesti više od pet dana u svojoj kući na moru, ali evo izgleda da se sve može, malo promijeniš životni stil, ne izlaziš previše van i to je to'', zaključio je.



U svoja četiri zida posvetio se glazbi i jedva čeka ponovno stati na pozornicu jer taj osjećaj ništa virtualno ne može zamijeniti.



''Doći će ovom svemu kraj, sad samo trebamo izdržati, napraviti što se može napraviti u ovim uvjetima'', zaključio je.



