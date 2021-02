Bivša novinarka Edita Drušković na našem bajkovitom otoku Korčuli već nekoliko godina uglednim strancima organizira vjenčanja iz snova. Hrvatski otok koji očarava svojom bezvremenskom ljepotom nova je svjetska top-destinacija za vjenčanja.

Prelijepa Korčula nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Stoga nimalo ne čudi što su ju brojni stranci osim top turističkom proglasili idealnom destinacijom i kad je u pitanju uplovljavanje u bračnu luku. Na bajkovitom hrvatskom otoku svoje sudbonosno da u režiji bivše novinarke Edite Drušković izrekli su ljudi s gotovo svih svjetskih kontinenata.



''To je jako dobra promocija ne samo za Korčulu, za mene osobno, već i za cijelu Hrvatsku, zato što dogodi se da među gostima imate diplomate, veleposlanike i visokopozicionirane ljude. Zapravo, svi oni koji na nekom vjenčanju prvi put dođu na Korčulu, odnosno u Hrvatsku često se vraćaju...", govori Edita Drušković.



Baš kao i što se svom otoku prije osam godina odlučila vratiti ta rođena Korčulanka. Oprostila se od uspješne novinarske karijere, potom je neko vrijeme radila u turizmu, a zatim odlučila živjeti svoje snove, drugima ispunjavajući njihove o najvažnijem danu u životu.

''Sve je počelo slučajno. Valjda zato što se sve dobre stvari dogode slučajno. Jedna me poznanica molila ako joj mogu pomoći organizirati njezinoj sestri svadbu za iduće ljeto jer oni svi žive vani. Nisam ni sama znala što me čeka. Tako da sam baš odmah bila bačena u vatru, vjenčanje Hercegovaca iz Kanade, dakle jako veliko vjenčanje i imala sam zbilja pune ruke posla. Htjeli su dolazak brodom, baš nezahvalnu uvalicu u kojoj bi se zaustavili s brodom, bilo je zapravo vatreno krštenje'', prisjeća se Edita.



Najzahtjevnije joj je ipak bilo organizirati indijsko vjenčanje koje je trajalo čak tri dana. Kod tradicionalnog indijskog obreda, otkriva nam Edita, posebna pažnja posvećuje se ukrašavanju mladenke.

''Znači, ona se dan ranije tetovira kanom, iscrtava, onda joj se stavlja poseban nakit, ogrlice, narukvice i naušnice... Pritom je iza tog ukrašavanja mlade kao nekakva zakuska, veselica, i nju sam organizirala. I ona je posebna, veganski kompletno, ne pije se alkohol, puno je voćnih koktela, puno kus-kusa...'', priča Edita.



Kako bi ispoštovala indijske običaje, Edita je morala pronaći i više od 100 svilenih marama, ali i vrećica za cipele koje su se dijelile na ulazu u bajkovitu renesansu palaču Arneri u kojoj se održao obred vjenčanja...

''Svi su se uzvanici morali izuti, dakle ja sam morala na ulazu u Palaču dati vrećicu u koju će staviti svoje cipele i ostaviti ih vani. Morali su imati pokrivene glave i muškarci i žene, tako da sam dijelila i marame kako bi prekrili glavu'', objašnjava.



Indijsko vjenčanje pripremala je, priznaje nam, pune dvije godine. No jednom je paru vjenčanje organizirala u samo 24 sata.



''Cijela priča oko njega je za Juliju Roberts i za neki američki blockbuster. On je po Jadranu lovio neku simpatiju iz srednje škole za koju je čuo da se nedavno razvela. Jako je bogat i čekao je samo nju. I kad ju je našao, s jahtom, brodom ju je oteo i sretno sam ih oženila'', objašnjava Edita.



Osim zahtjevom za organizacijom vjenčanja u samo jedan dan, taj par, prisjeća se, šokirao ju je još jednim potpuno neuobičajenim zahtjevom kad su u pitanju vjenčanja stranaca velike platežne moći...



''Bile su servirane plate, kamenice, ribe, neka tradicionalna otočka jela, sve za prste polizati, a on je mene tražio i kad me našao, pitao me mogu li mu negdje naći majonezu'', kaže Edita.



Sve su više u modi i tajna vjenčanja, ali i ona na svjetionicima. Iako je koronakriza kompletnu industriju vjenčanja bacila na koljena, zahvaljujući Editi jedan Poljak i jedna Kanađanka, unatoč pandemiji, na Korčuli su se nedavno zakleli na vječnu ljubav...



''Doduše, to je bilo samo potpisivanje papira u matičnom uredu jer pravo vjenčanje bi, ako Bog da, trebalo biti ovo ljeto, s uzvanicima i obitelji iz Kanade i Poljske. Nadamo se da će korona što prije završiti i da ćemo moći normalno raditi i živjeti'', nada se.



Iako si luksuzna vjenčanja u Editinoj režiji rijetko koji Hrvat može priuštiti, mi za kraj otkrivamo koja ga Hrvatica ipak, ni pod koju cijenu neće propustiti...



''Što očekujem u budućnosti? Pa očekujem svadbu iz snova da organiziram sama sebi, bit ćete pozvani!" obećala je Edita za kraj razgovora.



