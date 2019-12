Koncertom prepunim emocija obilježen je rođendan legende hrvatske glazbene scene Olivera Dragojevića. Gibonni, Stjepan Hauser, Petar Grašo, Tedi Spalato - samo su neki od glazbenika koji su pjesmom odali počast pjevaču. Da je ostao s nama, prošle subote navršio bi 72 godine. Kako se osjećala Oliverova supruga Vesna te hoće li koncert postati tadicionalan, doznao je naš Hrvoje Krolo.

"Kad je bio ispraćaj imala sam tri sprovoda u dva dana, ovo mi je četvrti. Ja još ne znam koliko sprovoda mogu izdržati i teško mi je. Ja sam zaboravila da mu je rođendan, ja sam u šoku, u šoku sam ovih par dana i imala sam goste po kući i jednostavno sam zaboravila da mu je rođendan'', započela je svoju ispovijest supruga pokojnog Olivera Dragojevića.



Ali 12 tisuća ljudi koliko je ispunilo splitsku Spaladium Arenu itekako nije zaboravilo na rođendan velikana hrvatske glazbe. Oliver Dragojević proslavio bi 72 godinu, no nažalost sudbina je imala drugačiji plan. Koncert pomiješanih emocijama od suza do ponosa, od tuge do radosti svima će ostati zapisan u srcu:



"Mislim da je Oliver u ovom trenutku sretan. Dali smo svoju dušu i srce zajedno sa svim glazbenicima sa Splitom, sa dragom obitelji Olivera - Vesnom i dicom. Tako da su emocije od plača do ushita. Slavimo ga, slavimo sve ono što je ostavio i ostavit će generacijama slavimo Olivera i on je tu negdje s nama'', rekao je Tedi Spalato.



"Njegov rođendan je svaki dan, mi ga slavimo svaki dan, svi slušaju njegove pjesme svaki dan i to će tako ostat dok je vremena i dok je svijeta", nadovezao se Stjepan Hauser.

Olivera se prisjetio i Petar Grašo.



"Poznajem ga po osmijehu, po tipu koji je apsolutno uvijek spreman za zezanje po jednoj jako dobroj energiji, po humoru koji je britak, jak i normalno iznad i poviše svega čovjek koji sjedne za klavir i pusti svoj glas, bilo to u 3 ujutro u nekom restoranu, kući ili u najvećoj areni na svijetu pusti glas događa se magija", ispričao je Grašo za kamere IN magazina.



Prije točno dvije godine Oliver je svojim Splićanima pripremao koncerte u spaladium Areni. Dva uzastopna koncerta bila su rasprodana. No zbog tada već uznapredovale bolesti Oliver ih je morao otkazati. Njegova želja sada je ispunjena:



"Ovo u stvari je na jedan način njegov izbor. On dok je još bio na odjelu onda kad je razmišlja o ovom koncertu i o gostima i tako dalje. Mislim da je to bila slamka koja ga je držala. Bila je nekakva želja i ajmo ga ispoštovat kako je on to želio", govori Gibonni.



''Dobar dan'', ''Trag u beskraju'', ''Pismo moja'', ''Nedostaješ mi ti'', ''Galeb i ja'', ''Moj lipi anđele''... Samo su neke od pjesama koje su odjekivale punom Spaladium Arenom. No po svemu sudeći ovo bi mogao biti prvi i posljednji ovakav koncert - prelazak u tradiciju za mnoge bi bilo preteško.



" Mislim da ne, ne mogu ja to ne mogu, ovo se radilo godinu dana. Za sve pitaju mene, a ja nisam tu. Onda imam tri sina ovi bi ovako, ovi bi onako, ja govorim mislim, moramo se dogovoriti ne može to ljudi moji ovako, još ćemo se potuć doma, ali moja je zadnja", iskreno govori Vesna Dragojević.



Bila je to veličanstvena večer o kojoj će se još dugo pričati. A svi smo sigurni kako nam je tamo negdje s nebeskih visina Oliver salutirao i bio ponosan na svoje ljude i grad:



"On voli nešto drukčije, eto jedino mene nije promijenio, ali da je duže živio nikad se ne zna. Njemu je bilo dosadno ako bi bilo uvik isto jel istina - eto je - pa ja nikad ne lažem'', otkrila je Vesna.



I što za kraj reći nego kako je sam Oliver otpjevao - Vridilo je!

