Jedanaesti po redu "Koncert za život" Zaklade Ana Rukavina održan je u petak u Zagrebu. Jelena Radan nastupila je uz pratnju Zagrebačke filharmonije i oduševila prepunu dvoranu Lisinski. Ana Rukavina, kako nam je otkrila njezina majka Marija, obožavala je glazbu Jelene Radan. Ovaj koncert bio je emotivan te itekako važan i Jeleni.

Koliko je Ana Rukavina voljela glazbu Jelene Radan, prisjetila se njezina majka Marija na "Koncertu za život", održanom u znak sjećanja na Anu i maestra Vjekoslava Šuteja.

''Kada mi je prije 17 godina rekla - idem slušati Jelenu Radan krasno pjeva fado, ja velim a što ti je to fado, onda sam pročitala da je sudbina i tužna ja velim upravo sad za mene i tužna i sudbina portugalska glazba jako lijepo, mislim da će Ana večeras Jelenu slušati'', rekla je Anina majka Marija.

''Čula jesam da je voljela, ali ne smijem sad puno o tome razmišljati jer ionako kad počnu taktovi ću se raspasti, a to ne bi bilo dobro'', priznala je Jelena.

Jelena Radan nastupila je u Lisinskom uz pratnju Zagrebačke filharmonije, a dio prihoda bit će doniran Zakladi Ana Rukavina.

''Ponosni smo na to jer Zagrebačka filharmonija je više od orkestra, ona je prva glazbena institucija i vraćamo društvu ono što možemo grlimo i ljubimo ih glazbom'', govori Mirko Boch.

''Jedna od najvrijednijh akcija i način na koji se sve to skupa tako ozbiljno ostvarilo i ostvaruje jer ta privilegija zdravlje, nema je svatko, pa mi je drago da su odabrali ovaj koncert kako bi zajedno mogli napraviti tak neku stvar'', rekla je Jelena.

Ovim koncertom, kao i brojnim drugim akcijama Zaklade, omogućeno je 150 transplantacija iz Hrvatskog registra za pacijente u Hrvatskoj i inozemstvu, ali i usavršavanje mladih stručnjaka

'Ide jedan liječnik specijalist u Ameriku na godinu dana na Nacionalni institut za rak i ja se nadam on je već osmi, da će se vratiti. Jer zdravstvo nikad nema dovoljno sredstava da pošalje te mlade ljude. Uvijek idu stariji na kojekakva izučavanja i predavanja, ali ja volim da idu mladi, na mladima ostaje svijet'', govori Marija Rukavina.

Kad izvodi fado, portugalsku glazbu, kao u petak u Lisinskom, Jelena se uvijek osjeća isto.

''Onako katarzično, kao da si na psihoterapiji i kad da izbaciš iz sebe puno toga što god se skupilo taj dan'', priča Jelena.

Uskoro će ova talentirana glazbenica objaviti novu pjesmu, ali i album. I to nakon duže pauze.

''Lijepo mi je i drago mi je da dođem na ovaj način da možda ljudi i požele, naravno da nisu samo zbog mene ovdje, tu su i zbog filharmonije kojoj još jednom hvala da su me prihvatili među svoje nadam se. Ja samo želim da ljudi izađu zadovoljni i sretni pa bi to bilo krasno'', rekla je Jelena.

Puna dvorana s oduševljenjem je slušala njezine izvedbe jer svakoj pristupa vrlo emotivno.

''Ako se to primijeti, to je sjajno nema mi umjereno jer onda mi je to onako mlako i ne vidim onda zbog čega, mogu i doma pjevušiti, a na ovaj način se jedino mogu zhavaliti ne mogu ih sve povesti na kavu'', govori Jelena.

Ovaj koncert vrhunac je dosadašnje karijere ove pjevačice, ali i početak novog stvaralačkog zanosa.

