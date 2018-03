Neda Ukraden sinoć je proslavila 50 godina karijere. Trosatni nastup pjevačica je posvetila preminuloj majci. Iz publike su je bodrili brojni prijatelji i obitelj.

Koncertom u Lisinskom Neda Ukraden sinoć je proslavila 50 godina karijere. Trosatni nastup pjevačica je posvetila nedavno preminuloj majci. Iz publike su je bodrili obitelj i prijatelji, a atmosferu na pozornici do usijanja su doveli i Nedini gosti: Ivan Zak i Željko Samardžić.

"Tu imam prijatelje, familiju, neke ljubavi, neke divne uspomene, u svakom slučaju grad Zagreb je mjesto gdje se ja jako dobro osjećam!", rekla je Ukraden. Iz prvog reda, majci je potporu pružila i kći Jelena sa suprugom Predragom. "Porodica je najvažnija i uvijek smo bili jedni drugima oslonac, i tako je bilo, i tako će biti. I u sljedećih pedeset. A gdje su dječica? Malo su ovih dana bili boležljivi , tako da nismo mogli to sve izvesti skupa, ali obećavam za sljedeći Lisinski, bit ćemo u cijeloj postavi", rekla je Jelenina kći.

Na prijateljičin koncert stigla je i nekad najpoznatija loto djevojka Suzana Mančić. Zgodna 61-godišnjakinja i sinoć je privlačila poglede. Za neke Nedine pjesme, koje su obilježile njezinu karijeru, zaslužna su i dvojica hrvatskih hitmejkera Miroslav Rus i Rajko Dujmić. Još jedan veliki perfekcionist kad je glazba u pitanju - Ivan Zak, sinoć je kao Nedin gost zapalilo Lisinski. Megauspješnom duetu "Tetovaža", koji je napisao Dušan Bačić, ipak je Zak dao ime. "Pjesma se zvala Skitnica. Rekao sam: Dule, pjesma je odlična, samo naslov mi se nešto ne sviđa, ja bi da se zove "Tetovaža". Kaže on može, mislim da bi bilo dobro da to snimimo Neda i ja. Ona je to odmah objeručke prihvatila i pjesma je u roku mjesec dana postala veliki hit", prisjeća se Zak.

Dva dueta s Nedom snimio je i Željko Samardžić, kojeg je zagrebačka publika dočekala s oduševljenjem: "Mislim da su pjesme te koje su me dovele do zagrebačke publike, a ono što je moj ukus sa ukusom zagrebačke publike koja mene prati se izuzetno dobro slaže. To je formula našeg zajedničkog druženja", kazao je Samardžić.

Druženje s najseksi bakom Balkana nije propustio ni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Naše pak kamere zabilježile su dogovore i za neka buduća druženja: "Hoćete mi obećati nešto? Da ja skuham raštiku, a da Vi dođete? Dogovoreno". Bandiću je najdraža Nedina pjesma "Zora je svanula". Bandić voli taj veliki hit jer se tada, kaže, bude kokoti i Bandić.

