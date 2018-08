Sve je spremno za večerašnji spektakl pod zvijezdama u pulskoj Areni. Stjepan Hauser ispunit će dječački san - zasvirati klasiku u svojem rodnom gradu.

Još kao dječak Stjepan Hauser je maštao kako svira djela klasične glazbe među zidinama pulske Arene. Večeras će mu se san i ostvariti. Kako bi spektakl bio na zavidnoj razini, pridružit će mu se glazbenice koje, osim svojim talentom, bez daha ostavljaju i vizualnim performansom.

"Malo sam pretjerao u svemu, i u vježbanju i u uživanju, razbolio sam se danas, imam temperaturu, nadam se da će se to smanjit do koncerta", izjavio je Stjepan.

Stjepan Hauser (FOTO: Instagram)

Iako ovog puta neće nastupati kao 2Cellos u društvu Luke Šulića, ipak neće biti sam. Uz gitarista Petrita Cekua, bit će to parada ljepotica i još k tome iznimnih glazbenica. Sexy ruska pijanistica Lola Astanova Hauserova je stara družica.

"Sve je spremno, upravo smo završili s probom, predivno je ponovno biti u Hrvatskoj. Volim ovo mjesto, ljude, gostoljubivost, hranu, čevapčiće", rekla pijanistica Lola Astanova.

U Areni će Hauser prvi put zasvirati s američkom violinisticom Caroline Campbell i latvijskom harmonikašicom Ksenijom Sidorovom. Iako će ovog puta svirati klasiku, Ksenija dobro zna da mi na Balkanu volimo harmoniku i u nešto drugačijem ambijentu!

Stjepan Hauser (Foto: Screenshoot)

"U kavani, znam, znam. Imam puno prijatelja u bivšim državama Jugoslavije i to je prava Meka za zvuke harmonike", otkrila je Ksenija.



Ovo mi je prvi put da sviram sa Stjepanom. Poznajem ga i ponekad se družimo, imamo sličan stil sviranja i bila sam njegov veliki fan i osjećala sam se počašćeno kada me pozvao na koncert. Rekla sam mu odmah da", uzbuđena je Caroline.

A tko zna što sve Hausera veže uz lijepu Ruskinju Lolu. Ostat će misterij je li ova strast iz njihovih videospotova samo dobra gluma ili ipak frcaju iskre dok sviraju u duetu.

"Stjepan me je kontaktirao i pitao želim li pokušati odsvirati duet, da snimimo nešto zajedno. Pa smo snimili "La La Land". Svi su poludjeli i rekli da žele još više toga, molili su nas da snimimo video", otkrila je lijepa Lola.

Stjepan Hauser, Lola Astanova (FOTO:PR) - 1

I Hauser voli eksperimentirati pa se nedavno barem na trenutak ostavio violončela i zasvirao klavijature. U probranom društvu zapjevao je Oliveru u čast. I koncert u Puli bit će spektakl za uši i za oči. Ove dame na pozorrnici daju mnogo više od virtuozno odsviranih nota.

Prije nego sto izađe na pozornicu, Hauser se odmara u svojoj vili, a svima koji večeras budu u pulskoj Areni obećao je istinski doživljaj klasične glazbe u izvedbama kakve još nisu doživjeli.

