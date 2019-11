Veliki hitovi "Buena Vista" pjesmarice, ali i poznati glazbeni brojevi poput "Killing Me Softly", čekaju vas na glazbenom putovanju koje potpisuje Ricardo Luque. Ovaj omiljeni Latinoamerikanac kaže - bit će to ''101 posto fiesta orkestra'', uz Zagrebačku filharmoniju, ali i kubansku pjevačku zvijezdu Olvido Ruiz Casteljanos.

Za latinoameričke ritmove u Lijepoj Našoj uvijek se posebno brinu grupa Cubismo i njihov pjevač, najpopularniji Venezuelac u Hrvatskoj Ricardo Luque. Već sutra će, upravo pod njegovim vodstvom, Lisinski disati, kako kaže, 101 posto fiesta orkestra.

"Naše iskustvo je uvijek bilo da je publika uživala u glazbi, i zašto ne, ne samo da je uživala u glasu nego i u plesu", izjavio je Ricardo.

Veliki hitovi ''Buena vista'' pjesmarice, nezaobilazni ritmovi Marca Anthonyja, ali i poznati glazbeni brojevi poput "Killing Me Softly", posljednje pripreme su u tijeku. U ovoj glazbenoj večeri, uz Zagrebačku filharmoniju, Ricardu će se pridružiti i kubanska zvijezda Olvido Ruiz Castellanos.

"Dovest ćemo merengueu, salsu, povest ćemo publiku na put u Latinsku Ameriku. Bit će zanimljivo", izjavila je Olvida.

S Ricardom je veže prijateljstvo, ali i brojne suradnje. A u sve se uvijek ''umiješa'' malo glazbe.

"Mi dišemo glazbu, ona je dio naše kulture, glazba je ono što jesmo. Ja sam na Muzičkoj akademiji svirala violinu, ali s obzirom na to da je moja majka poznata pjevačica na Kubi, pjevanje je uvijek bilo prisutno", otkrila nam je.

Olvido je već nekoliko puta nastupala u Hrvatskoj, kao i njezina majka Yaqueline Castellanos. Posljednji put, prije tri godine, baš u Lisinskom, je nastupila uz Borisa Novkovića i tada se odvažila pjevati na hrvatskom jeziku.

"Zar je važno tko je kriv dok me pitaš gdje si. Oh, moj Bože, sjećam se", uzbuđeno se prisjetila Borisovih stihova u kojima se okušala.

A okušao se i Ricardo u hrvatskim tekstovima, što je rezultiralo latino-slavonskom suradnjom.

"Spaja se baš ono kao kad imaš kruh pa mažeš med, ili neki džem, baš je lijepo to za čuti, ja sam zavolio tako i tambure", priznao je Ricardo.

U Hrvatskoj živi već 29 godina, no latinoamerički ritmovi u njemu bude poseban osjećaj.

"U tom trenutku možemo biti mi, tko jesmo. Jer to je u redu, čovjek mora znati svoj identitet, i to vrijedi za sve, i kad Hrvati idu van, kada dođe do neke tamburice, moraš izraziti ono što osjećaš. Mi uživamo ali pokušavamo isto to prenijeti, dijeliti, to je bitno", objasnio je.

Salsa filharmonica bit će njegov način da emociju i latinoameričke ritomove podijeli s Hrvatima.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.