Marina Orsag nestrpljivo je čekala transformaciju s kojom će zasjesti na vrh ljestvice i napokon je dočekala! Svevremenski hit ˝All around the world˝ i dvostruka transformacija, Marini su napokon donijeli toliko priželjkivanu pobjedu u showu ˝Tvoje lice zvuči poznato˝.

Nakon brojnih transformacija, Marina Orsag napokon je dočekala i onu pobjedničku.

"Kultna i predivna pjesma, drago mi je bilo, nije mi bilo kao neke prije tko je ovo ili šta god, baš mi je bio simpatičan osjećaj kad sam lupila tu gljivu i kad sam vidjela da su Barry i Lisa zajedno", ispričala je komičarka Marina Orsag.

A onda je shvatila da će duet zahtijevati i dvostruko više posla. "Dupli lik, pa imaš tu malu bipolarnu aktivnost u nekom određenom trenutku. Ali zanimljivo je zapravo. Zapravo mislim da bi svaka osoba trebala u životu probati snimiti zbor sama sa sobom, onako 4, 5 različitih glasova i visina", objasnila je Marina.

I tako ne samo da je dobila priliku zapjevati sama sa sobom, već je u jednom nastupu uspjela ujediniti i mušku i žensku transformaciju.

"Zapravo su mi oba bila jednako draga, s Lisom sam malo više pjevala i s obzirom da nije bilo maske nego samo šminka, pa su me zriktali, ho ho, kao, di si, kao tko je ovo... Bilo mi je to super gledati.

A Barry mi je bio zanimljiv jer pod A, treba sve te glasove pogoditi, imala sam osjećaj kao da baš iz dubine sebe govorim. I dok ona pjeva, sve što Barry radi je: 'Yeah', 'you've been a naughty girl', onak Isuse...", rekla je komičarka

Iako ih vesele sve transformacije, one u suprotni spol gotovo su uvijek nešto zahtjevnije.

"Nekako smo komunicirali međusobno i mislim da kao što dečkima nekad nije lako biti žensko jer svašta nešto moraju sakriti i tako to. I ja isto. Najdraže mi je bilo kad mi se cura iz šminke derala: 'Dođi da Marini zavežemo grudi'. Ja sam bila kao 'da!' jer smetaju! Kao nemoj molim te da lamaću okolo, ali svašta nešto smo morali sakriti, tako da im je sigurno taj dio bio težak, ali nekako kad uđeš u suprotni spol, možda ti je lakše jer nije ti toliki pritisak. Ali onda svi pretjerujemo kao pljuvanje u pod, mislim, fiktivno pljuvanje u pod, znaš ono, zapravo onda savršeno vidiš šta muškarci misle da žene rade i što žene misle da muškarci rade i zapravo je jako to zabavno promatrati", ispričala je Marina.

U prevelike karikature likova se, kao što je Nives jednom prilikom primijetila, Marina ne upušta. "To što sam kao komičarka mogla ići linijom manjeg otpora i karikirati sve likove, ali to ne radim, nego kad dođe vrijeme za pozornicu, to sve odradim profesionalno, zezam se više okolo", istaknula je.

I to najčešće s Nedom s kojom je, čini se, najbolje klinkula. "Imamo nekako taj isti mentalni sklop unutarnjeg retarda", pojasnila je Marina.

Samu sebe ugodno je iznenadila kad je naučila riječi portorikanskog hita Taki Taki. "Baš smo se zafrkavali neki dan frend i ja, čitali smo neko istraživanje znanstveno i navodno bez obzira dobiješ li tijekom života Alzheimerovu ili demenciju ili šta već, memorije pjesama nikad ne izlaze iz mozga. Ja sam bila kao: 'Neee, znači 'Taki Taki' ću znati do kraja života bez obzira šta mi se desilo sa zdravljem", zaključila je Orsag.

