Bipa Fashion.hr nastavio je niz uspješnih modnih revija s kolekcijom Roberta Severa. Dizajner poznat po šarenilu ovaj put ograničio se na samo dvije boje i oduševio publiku u kojoj su bile brojne zvijezde.

Nakon što se u travnju zaručila za ekonomista i instruktora skijanja Vanju Brundulina, Sementa Rajhard otkriva kako još uvijek ne planira vjenčanje.

"Mislim da imamo vremena, nismo još o tome razmišljali. Uživamo u poslu, u životu i sretni smo", izjavila je glumica Sementa Rajhard.

Trenutak kada je veza zrela za brak, jednostavno je prepoznati.

"Mora biti ljubav i puno strpljenja i kad shvatite da to imate i s druge strane, mislim da onda veza dobiva taj veći korak", objasnila je Sementa.

Sementu smo susreli na Bipa Fashion.hr-u gdje je pravo malo iznenađenje za sve svoje obožavateljice pripremio Robert Sever. Manekenke su u modelima izgledale ženstvenije nego ikad.

"Tome je sigurno doprinijela i paleta koja je svedena na samo dvije boje, crnu i crvenu s izrazito malo uzoraka što je za mene kao ljubitelja koloristike i ekletike jedna nova disciplina", priznao je Robert.

"Sviđa mi se kao i uvijek, vrlo je nosivo i posebno što najviše volite pa najviše volim ove klasične komade koji preko dana izgledaju rokerski, a preko noći funkcioniraju za izlazak", otkrila je manekenka Mia Matić.

"Meni su touch ostavile ove haljine koje su lepršave, fluidne, pokriju nekakve atribute tijela koji nisu dobri, kod onih koji imaju malo više kilograma, a kod mršavih pokažu eleganciju mislim da će biti touch na haljinama", smatra bivši maneken i kustos Josip Tešija.

"U zadnje vrijeme imamo manje modnih događanja što me zapravo rastužuje ali Bipa FASHION.hr pokazuje da je modna publika željna ovakvih događanja da iz sezone u sezonu iščekuje revije svojih omiljenih dizajnera i to je poticaj svima nama koji se bavimo ovim poslom da ustrajemo i dalje u njemu", izjavio je direktor Bipa FASHION.hr-a Vinko Filipić.

Reviju je gledala i Sonja Kovač koja je na Bipa Fashion.hr stigla sa svojeg omiljenog fashion weeka. Iako je obišla i onaj u New Yorku, Londonu i Milanu, Pariz ima "ono nešto".

"Sve je to divno, krasno ali ti komadi na Pariškom tjednu mode stoje od pet do deset, do pedeset tisuća eura. To su enormne cijene. Previsoka moda, recimo to tako", otkrila je influencerica Sonja Kovač.

Uvijek veseli u publici vidjeti pojedince odjevene prema mjeri svjetskih streetsyle fotografa.

Cijelu priču pogledajte u prilogu IN magazina.

