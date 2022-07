Za neke glumce snimanje filmova ili pripremanje predstava bilo je fatalno jer su pronašli svoje životne partnere. Znate li koji su se naši glumački parovi zaljubili na setu? Koji se svađaju dok rade te koji nekada ne žele raditi zajedno? Saznajte sve u prilogu In magazina!

Glumica Nina Violić nedavno je redateljski debitirala sa svojim dugometražnim filmom ''Baci se na pod'' kojim je na turneji Hrvatskom. Na svakom koraku uz nju stoji glumac Filip Šovagović. U vezi su protekle četiri godine, a za njezin redateljski prvijenac Filip je skladao i glazbu.

''Ja sam lovu za film dobila prije nego što smo mi prohodali tako da je cijelo snimanje bilo neki početak naše veze i bio mi je velika podrška u svakom smislu. Filip je meni najduhovitija osoba ikad tako da je meni s njim sve zabavno dok se ne posvađamo. Mi onda šutimo, mi smo ovi durenje, durenje. Mi se durimo'', iskreno je rekla Nina Violić.

Iako svoju ljubav vole držati za sebe, nije tajna kako su Goran Navojec i Marija Škaričić u dugogodišnjoj vezi. Iza sebe imaju nekoliko zajedničkih glumačkih suradnji. U filmu 'Mare' prvi put su se našli u ulozi supružnika.

Što je za Mariju Škaričić ljubav?

''Neko polje u kojem mogu biti to što jesam, u kojem nema osuđivanja ali i povlađivanja. Podrška. ljubav je za mene zrcalo, polje gdje se mogu vidjet sve što je naopako da se vrati natrag bez osuđivanja. I neko područje gdje mogu odrastati'', rekla je Marija jednom prilikom.

Da se vole kao prvog dana, glumci kazališta Gavella, Bojana i Enes Vjezović, ne skrivaju. Jedan su od najskladnijih parova na domaćoj sceni, omiljena su lica ne samo televizijskih serija već i kazališta.

''I zahvalna sam mužu da me voli ovakvu kakva jesam... Ne ovakvu, jer ja zapravo ovako ne izgledam. Poslat ću ti svoju fotografiju ovako incognito, molim te nemoj je sherat. Zahvalna sam Enisu da me voli onakvu kakva jesam ujutro'', rekla je Bojana Gregorić Vejzović jednom prilikom.

Između njih zaiskrilo je na setu Zore Dubrovčke, a iskrice na poslu brzo su plamenom zahvatile i njihov privatni svijet. Jelena Perčin i Momčilo Otašević svoju su ljubav prije 4 godine službeno ozakonili, a kruna ljubavi su njihovo dvoje djece Maša i Jakša:

''Ja ga stvarno zovem tata godine. Momo je stvarno ko tata...energije, volje, ništa mu nije teško, čovjek s njim stvarno poželi imat djecu'', rekla je Jelena Otašević.

36 godina u braku su Anja Šovagović i Dragan Despot. Ove glumačke zvijezde spojile su Dubrovačke ljetne igre još davne 1978.godine. I nije sve na početku išlo glatko no to nije ni važno već ono u čemu uživaju danas – njihova djeca i ljubav:

''Tajna dobrog braka je ljubav, samo jedino ljubav. I razumijevanje i poštovanje, uz ljubav naravno ide i nerazumijevanje i ljubomora, ali ljubav to sve prebrodi, ako je prava ljubav onda je to to'', rekla je Anja jednom prilikom.

Glumica Barbara Nola je ljubav nije potražila među kolegama glumcima već samo mrvicu dalje. Iza kamere. Prije 28 godina svoju ljuabv je obećala redatelju Lukasu Noli. A tako je bilo i u ljubavnoj priči glumice Ecije Ojdanić i redatelja Roberta Orhela te Helene Minić i Dalibora Matanića. I svi oni, često rade zajedno. Matanići su to pokazali njegovom novom predstavom "Bogovi":

''Prije nekoliko godina moja žena je rekla da nikad neće raditi sa mnom i zaprijetila. Ipak se vratila i pokazala da može raditi sa mnom, ja mislim da je ona sjajna glumica i ovdje je pokazala što zna'', otkrio je Dalibor Matanić.

''Koliko god da se protivim sad kad Dado ovo čuje, on uvijek govori da ja ne želim raditi s njim, a želim raditi s njim, on je toliko inspirativan, širi neke nove svijetove, dimenzije tako da apsollutno volim, a evo ako smo uspjeli sada nadam se da ćemo i u budućnosti uspjevati'', pohvalila je glumica Helena svog supruga.

Jer kad stignu premijere predstava, filmova, serija a vi čekate reakciju publike i struke, ipak je lakše držati za ruku i imati potporu u onome tko tvoj posao najbolje razumije.

