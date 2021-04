''Novo lice misice'' i ''neprepoznatljiva'' - samo su neki od naslova koji su popratili potpuno novi izgled bivše misice Eni Šukunde nakon nekoliko estetskih zahvata. No nije Eni jedina. I mnoge druge domaće misice prepustile su se rukama plastičnih kirurga.

Na izboru ljepote pobijedila je prirodnom ljepotom, a potom, uz estetske operacije, potpuno promijenila izgled. Miss Supranational Hrvatske 2017. godine, Eni Šukunda, novim izgledom izazvala je lavinu komentara.



''Napravila sam midfacelift. To je kao srednji facelifting koji se preporučuje mladim ženama, ženama u srednjoj dobi za zatezanje crta lica. Napravila sam chick lift, cat eye i lip lift. Htjela sam samo vratiti crte lica koje sam imala u mladosti. Zbog pušenja, zbog teške šminke ranije, načina života... to sve nosi svoje, lice se opusti. U tom slučaju facelift je jedina trajna pomoć'', objasnila je nakon estetskih korekcija.



No nije Eni jedina. Popularnom holivudskom trendu podizanja obrva i očiju, takozvanom cat eyeu podvrgnula se nedavno i Ivana Paris, koja se titulom Miss Universe Hrvatske okitila prije 19 godina. I nije to jedina korekcija na koju se Ivana odlučila.

''Ne, naravno da ne! Ja sam rekla, usne sam radila prije 20 godina i sad nakon 20 sam radila botoks i hijaluron. Možda za nekih 20 dođe još nešto, ali ja sam rekla da se uopće ne protivim estetskim zahvatima, a pogotovo ne ovim neinvazivnim. Zašto ne, ako se može osvježiti lice, ako je osoba tako zadovoljnija i sretnija'', kaže.



Jedna od najljepših crnki je i miss Hrvatske 2003. Aleksandra Grdić. Svojednobno je povećala grudi i o tome javno govorila.



''Nikad nisam rekla da ne, uvijek sam priznala, imala sam jednu operaciju. I mislim da su meni te plastične estetske operacije savršene u određenim godinama i da samo ljude mogu usrećiti'', rekla je jednom prilikom.

Ni druge poznate dame više se ne ustručavaju govoriti o botoksu i filerima.

''Treba na vrijeme početi s tim. Nisam uopće protiv toga, ne treba dopustiti da se te bore uopće stvore'', govori Daniela Gračan, kraljica svijeta 1989. godine.

Nina Morić slovila je kao jedna od najljepših misica i manekenki. Sve dok, prema mnogima, nije pretjerala. I ona pretjerivanje s estetskim zahvatima na svojem licu, otvoreno priznaje:

''Prije sam izgledala kao bundeva... svaka dob ima svoju ljepotu'', zaključila je jednom prilikom.



Iako često javnost ne odobrava estetske zahvate onih koje bi ljepotu trebale predstavljati upravo prirodnošću, korekcija jedne bivše misice, s godinama je postala sinonim za odličan potez. Lejla Filipović bila je Miss Hrvatske sada već davne '98. i njezina jedina korekcija jest ona nosa. O svemu ostalom, a Lejla je jedna od rijetkih, ne želi ni čuti:



''Pitali su me nekoliko puta za botoks... Nekako su nam stvorili nekakav strah i zbog loših primjera botoksa svi malo zaziremo od toga. Rekli su mi da mogu još do pedesete, ali da bih onda ipak trebala malo'', priča.

Što korigirati, koliko puta i zašto, osobna je odluka. A svaka od njih vjerojatno će se složiti s Eninim objašnjenjem:



''Trebamo prihvatiti da nemamo svi ista mjerila ljepote, da nemamo svi ista mišljenja. Uvažiti to, ali sačuvati svoje. Ići svojim putem i napraviti ono što ti misliš da je ispravno, na koncu ipak se radi o tebi, a ne o drugima'', zaključila je.

I ima pravo! Svaka je odluka osobna i ne bi se trebala donositi na temelju mišljenja drugih ljudi!

