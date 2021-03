U redove domaćih zvijezda početak 2021. godine donio je obiteljska pojačanja! Brojne slavne Hrvatice su postale majke, a još ih je više u slatkom iščekivanju prinove. Koje se to poznate dame pripremaju za dolazak bebe a koje su se tek nedavno vratile iz rodilišta i uživaju u majčinstvu za IN Magazin otkriva Davor Garić.

''Spremni za tebe ljubavi'' - napisala je Maja Šuput ispod fotografije u dječjoj sobi koja s nestrpljenjem čeka svojeg malenog stanara. Iako je do porođaja dijeli svega nekoliko tjedana, Maja želi biti fit trudnica jer je sve ostalo spremno za dolazak mamina prvorođenca.

"Što se tiče kupovine i toga, sve smo izabrali. Sve, sve, sve, sve, ali kad kažem sve! Mila majko što sam sve uzela, a veseli me to. To mi je sad prvi put, vrlo vjerojatno s obzirom na moje godine i posljednji pa nek se dijete veseli", izjavila je Maja.

San o majčinstvu uskoro će se ostvariti i Leoni Paraminski. Podvrgnula se medicinski potpomognutoj oplodnji i ne krije da je njezin put do trudnoće bio pomalo trnovit.

"Pa bio je, da. Od početka nije bilo lagano i mislim da nijedan proces potpomognute oplodnje nije lagan i da je to vrlo emocionalno teži put, fizički i psihički zapravo. Tako da mislim da se treba dosta dobro pripremiti, koliko se možeš pripremiti", otkrila je Leona.

Trudna je i glumica Lana Gojak, a Luka Šulić će uskoro po treći put postati tata. Sredinom lipnja roditelji će postati Korana Gvozdić i Ivan Šarić. Par u skladnoj ljubavnoj idili uživa već osam godina, a priznao nam je Šarić, još uvijek ne zna odgovor na pitanje kad će se i kako vjenčati.

"Meni je tako svejedno. Ja samo hoću da je osobi koja je pored mene to super. I to je to, a meni je svejedno. A onda se s druge strane zakomplicira jer ta druga osoba ne zna što je njoj super i onda ja kažem ''pa može to'', onda kaže ''nisi involviran''. Stara napravi što hoćeš! I onda se to protegne na par godina i onda su ovo frustracije već, hahaha", našalio se Ivan u svom stilu.

Iako to još službeno nisu potvrdili, ovog ljeta stiže prvo zajedničko dijete Ive Šarić i nogometaša Brune Petkovića. Lijepoj manekenki i voditeljici to će biti treće dijete.

"Nisam jedna od onih koja svoje dijete vidi kao nešto najbolje. Mislim da sam dosta realna, tako da ću uvijek stati iza onoga što oni odaberu", zaključila je Iva jednom prilikom.

Dok su jedni u slatkom iščekivanju, neki već broje neprospavane, ali slatke noći. Pjevačica Marija Husar Rimac i njezin suprug Vjeko početkom veljače dobili su svojeg drugog sina.

"Dobili smo jedno malo slatko stvorenje koje je tu ljubav još oplemenilo, nas dvoje još više učvrstilo. Vjeko je predivan otac", otkrila je Marija.

Prije nekoliko dana rodila je i glumica Ana Vučak Veljača, a po drugi su put roditelji postali i manekenka Iris Rajčić i nogometaš Marko Livaja. Zajedničko dijete dobili su i Goran Vlaović i Ivana Mišura. Krajem siječnja bivša skijašica Ana Jelusić Black rodila je dječaka Vita. Ana i suprug Travis već imaju dvogodišnju Ninu, a simpatična Riječanka s bivšom kolegicom Janicom Kostelić redovito razmjenjuje majčinska iskustva.

"Pa naravno kad imamo djecu koja su sedam dana razlike. Uvijek je lijepo imati nekoga s kim možeš vidjeti ''jel ovo normalno, jel ono nije normalno'' i veselim se da će se Nina i Oskar u jednom trenutku valjda i upoznati", priznala je Ana.

