Iako ju je u originalu otpjevao Tedi Spalato, pjesma "Dalmacijo lipo ti je ime" dobila je novo ruho. Klapi Sveti Juraj HRM-a pripala je čast da, na poziv autora Tomislava Mrduljaša, pjesmi udahnu klapski štih. Kako je došlo do ove suradnje te kakva iznenađenja planiraju početkom sljedeće godine, otkrili su našem Hrvoju Kroli.

Ovako je zvučala u originalu, no onda je autor Tomislav Mrduljaš odlučio da pjesmi "Dalmacijo lipo ti je ime" treba malo klapskog štiha.



"Ja sam stvarno zadovoljan, mislim da je dobila jednu novu dimenziju, mislim da je jedna dalmatinska lijepa pjesma na jedan poseban način. Nekako kad čuješ pjesmu i ako te ona okupira i ako je želiš ponovno čuti mislim da je to to", ispričao je Tomislav.



"Nakon što smo pjesmu izveli u koncertnoj dvorani Vatroslav L. ove godine na koncertu 'Zovem prijatelje svoje', to je bila autorska večer našeg Tomislava, stvorila se jedna kritična masa kako publike, kolega izvođača, ali i samog autora da tu pjesmu donesemo u klapskom štihu. Sam Tomislav je rekao da mu se iznimno svidilo kako je klapa otpjevala i rekli smo zašto ne", rekao je Marko Bralić iz Klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice.



I nisu pogriješili. Pjesma "Dalmacijo lipo ti je ime" ponovno je osvojila publiku. A upravo je ona i najava 6. po redu albuma Klape sv. Juraj HRM-a koji bi trebao izaći početkom iduće godine, kada klapa obilježava i 20 godina postojanja.



"Veseli nas unatoč ovim kriznim vremenima, stvaramo, radimo i želimo, naravno izdati album autorskih pjesama. Nešto po čemu ćemo ostati prepoznatljivi i po čemu će nas pamtiti generacije nakon nas", ispričao je Bralić.



Dva desetljeća održati se na glazbenoj sceni nije nimalo jednostavan zadatak, no Marko ističe, ako radiš ono što voliš i tomu si predan, rezultati dolaze sami.



"Brojni koncerti, brojni nastupi uz ove naše obveze koje imamo u sustavu ministarstva obrane, ja bih rekao da mi uvjetno rečeno servisiramo kompletan državni aparat. Kompletna godina će biti u znaku broja 20 Klape HRM i 30 god Orkestra HRM s obzirom da smo mi sad simbioza jedno srce, jedna duša, mislim da je to jedan izvanredan spoj koji morate čuti i doživjeti", istaknuo je.



Klapa će ovu godinu pamtiti po još nečemu lijepom, a to je da su uspjeli dobiti nove prostorije, u koje su se smjestili i iz kojih će sada djelovati. Marko kaže - trud se isplatio.



"Naši sad stalni prostori u kojima živimo, radimo, ježbamo i snimamo su ovde u domu Hrv vojske u Splitu na Poljudu. Sasvim sigurno to je jedna velika radost vratili smo se u jedan prostor u koji imamo uvjete za rad, gdje se nalazi i koncertna dvorana", rekao je pjevač.



Iako u svojim pjesmama vole isticati ljepote Hrvatske, Dalmacije, kažu nam, to su sve ljubavne pjesme koje ispune njihove duše.



"Naravno da smo mi zaljubljeni u Dalmaciju ali sam spot sugerira da je to žena. Dakle zaljubljenost u ženu, u tu ljepotu Dalmacije je jednostavno zaljubljenost u sve što žena znači jednom muškarcu", pojasnio je Marko.



Vrijeme sa smanjenim brojem glazbenih koncerata klapa je iskoristila za završavanje svojeg novog albuma, a što su sve momci iz Klape Sv. Juraj HRM pripremili za nas, doznat ćemo sljedeće godine.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.