Jedna od naših najpopularnijih klapa, Klapa Rišpet ovog mjeseca slavi 10. obljetnicu postojanja. Iako su imali u planu proslaviti velikim koncertima, nažalost, zbog trenutačne situacije to nije moguće. Kako se osjećaju 10 godina nakon, bi li nešto mjenjali na svojem putu te kako su uspjeli već s prvom pjesmom osvojiti srca slušatelja, otkriva naš Hrvoje Krolo.

Cijelo jedno desetljeće oni plove hrvatskim glazbenim nebom. Njihove pjesme bilježe milijunske preglede, natupali su u arenama, ali i najvećim dvoranama. Klapa Rišpet je 2011. krenula u svoju klapsku pustolovinu.



"Mi smo imali sreću da nam je Mišo Kovač legendarni prihvatio da snimimo duet prvu pismu i to nam je otvorilo širom vrata. Duet s Mišom Kovačom. Uvik je dobra pisma ono što je kraj i početak svega, ako imaš pismu imaš sve. Ako nemaš dobru pismu badava ti je sav PR, svo guranje, jer ako ljudi nešto neće - neće. Ako ljudi nešto oće, osjete da je iskreno, ako vole tu melodiju ako vole taj tekst, ako vole izvođača mislim da je to onda dobitna kombinacija", priča Pero Kozomara.



Prvi glas Rišpeta Ivo Amulić ne skriva veselje u povodu njihove obljetnice, iako ističe da je vrijeme prebrzo prošlo, ali nam i otkriva što ih uvijek gura dalje.



"Važno je da smo mi svih tih 10 godina zajedno. Jedna od rijetkih klapa koje su održale svoje ljudstvo. Srž naše klape su nepromijenjeni ljudi. Dobro je i lipo mi je, u familiji sam, to je familija. Kad je pjevanje, kad je svirka, kad je druženje to ti je jednostavno u krvi i bez toga ne možeš i guštaš u svemu tome.", govori Ivo Amulić.



Iako je iza njih bezbroj koncerata, putovanja, neprospavanih noći, na svojem putu, kažu, ne bi ništa mijenjali - sve je bilo onako kako treba biti.

"Ja ne bi ništa apsolutno u svom životu mijenjao kamo li u ovih zadnjih 10 godina klape. Uživam i dao Bog da to ostane još neko vrijeme. Ja se nadam da mi imamo još što šta reć i otpjevat'', govori Ivo.



"Imamo 4 osvojene klapske Cesarice u ovih 10 godina za najveći klapski hit godine u Hrvata. Imamo pobjedu na ST festivalu, imamo našu divnu publiku koje je svakim danom sve više i više i koji vole Rišpet, znaju sve pisme i ništa ne bi minja", dodao je Pero.



Možda bi, u šali kažu, samo promijenili prošlu godinu, koja je za sve glazbenike bila iznimno teška. Priznaju, i ovo ljeto nije bilo prepuno koncerata kao prije, ali su iskoristili najbolje od svega. Jedno je sigurno - pjesama neće nedostajati.



"Mada ja ne mogu ljeti kad je puno vruće pisati, pa sam ja to do ljeta već sve spremio. I sad to sve dorađujem, mijenjam neke refrene. Igramo se u studiju tražimo neka nova rješenja, ali sad kad lagano počne jesen i zima bit će pisama bit će svega", otkriva Pero.



"Bilo je vremena i za druženje sa gostima, ja imam tu malu kučicu pa malo apartmani, pa imamo neke goste pa se pomažemo i s tim. Tu je i moja mala koja već ima godinu i dva mjeseca, dato mi je dovoljno vrimena da budem i s njom šta nažalost nisam mogao s prethodnom mojom djecom", priča Ivo.



A u Ivinu životu dogodila se još jedna promjena na koju možda nije računao, ali kaže, zasad je tako najbolje.



Ton: Ivo Amulić, Klapa Rišpet

"Unuka nažalost nije tu. Oni su se preselili u Berlin ali čujemo se skoro svaki dan. Mi smo se i jutros vidjeli preko mobitela i valjali po podu i tako dalje kao da smo tu. Ali odvojenost malo teško padne ali naviknut ćemo se. Imaju znanja, volje mladosti i svega da pokušaju negdi di će možda bit bolje", priča Ivo.



A nadamo se da su bolji dani i za glazbenike pred nama te da ćemo Klapu Rišpet ponovno slušati onako kako smo i naučili - pred prepunim dvoranama s publikom.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.