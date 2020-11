Uvijek originalna i kreativna klapa Rišpet ponovno gađa "u sridu". Ovog puta stvorili su splitsku sretnu pjesmu koja definitivno popravlja raspoloženje. Koja je pak ljepotica pomladila Ivu Amulića, ali ga i okrenula za 180 stupnjeva, doznajte u našem videu.

Iz Splita stiže lijek protiv depresije i lošeg raspoloženja. Njegov tvorac je klapa Rišpet, a glavni su sastojci vesele zarazne note njihove nove pjesme "Ajme šta te volim..."

"Kažu mi ljudi da je ta pjesma antidepresivna, kažu mi ljudi na fejsu da uz nju plešu, pjevaju, da se vesele, da im daje osmijeh na lice. Jedna moja prija s radija je čak rekla da joj dođe kad čuje dignut se i nekog jako, jako zagrlit", otkrio nam je Pero Kozomara.

No grliti se, nažalost, još uvijek možemo samo u mislima. Zbog "novog normalnog", gdje nema druženja ni bliskih kontakata, pati publika, ali i glazbenici.

"Ja mislim da ne samo meni, nego većini mojih kolega, ovo je najteži period u životu. Mi smo bez publike samo ljubitelji glazbe, a zajedno s publikom, to je jedna veza koja nas drži u tom poslu, bez koje ne vidimo smisla. I jedva čekam da se publika vrati nazad u dvorane i da se počnemo opet družiti", priznao je Ivo Amulić.

Dok čeka neke nove susrete s publikom, Ivo "Ajme, šta te volim" svakog dana uzvikuje svojoj kćerkici. Tromjesečna princeza jednostavno je zarobila tatino srce.

"Ne da me pomladila, nego me usput i okrenula za jedno 180 stupnjeva . Jednostavno nisam mogao ni zamisliti da u ovim godinama mogu iznaći toliko snage, strpljenja, volje i ljubavi, ali jednostavno kad vas pogleda oduzme vam sve. I jednostavno morate biti njen i to je to. Dina je najbolja beba ikad. Ona je toliko zahvalna i toliko to pokazuje svojim smijehom. Ona se po cijeli dan samo smije, osim po noći kad spava. Zamislite to, 3 i pol, 4 mjeseca će sad imati, a ona jednostavno noć ima za spavanje. Po danu igra, smijeh i sve ostalo. Odlična!", zaključio je Ivo.

Nikad nije kasno, ali ni rano za roditeljstvo, smatra glazbenik koji je prije dvije godine postao i djed. Starija kći tad mu je podarila unuku Enu koja Dinu jednostavno obožava.

"Djedovi moraju biti popustljivi. Najljepši posao na svijetu je biti djed. Lijepo se igraš s unučicom i poslije je vratiš mami i tati, ali ja jedva čekam da moja Dina malo poraste pa da se onda Ena i ona mogu družiti, igrati i tako dalje. A ja ću biti uz njih da ih servisiram kako god treba", izjavio je Ivo.

Šetnje uz more sa suprugom, pisanje pjesama, ali i kuhanje, dio su pak svakodnevice Pere Kozomare. Autor, kako kažu "splitske sretne pjesme", "Ajme šta te volim", bez problema ove riječi izgovara i u stvarnom životu.

"Mislim da ljubav pokazujem i djelima i rječima. I jedno i drugo mi je drago. A kad nekog puno volim znam napisat i pjesmu", rekao nam je Pero.

"Ajme šta te volim" klapa Rišpet poručuje i vjernoj publici, za koju su spremili čak dvostruko iznenađenje. Osim nove pjesme, kojom će vam definitivno popraviti raspoloženje, Rišpetovci časte i dugoočekivanim novim albumom.

"Konačno će izaći nakon četiri godine. Naš treći studijski album, jako smo ponosni na njega. Deset pjesama plus jedan instrumental. Svaki put napravimo da jedna koja nam se posebno sviđa bude instrumental. Imate "Maka maka", "Ajme šta te volim", "Šta mi ljube hoćeš kazat", dva prekrasna dueta s Duškom Ćurlićem, pa duet s Doris Dragović "Jedina ljubav mog života". Ponosni smo, album za sladokusce i sve koji vole Rišpet, poručili su.

