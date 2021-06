Klapa Rišpet se nakon duže prisilne glazbene stanke, polako vraća novim pjesmama. "Cukar" je skladba koju će Rišpetovci izvesti na ovogodišnjem Splitskom festivalu, njima posebnom, jer im je to deseti festival otkad postoje. Kakvo ljeto očekuju po pitanju nastupa, koja je nagrada pripala upravo njima na festivalu u Vodicama te na koga je Ivo Amulić cijelo vrijeme mislio dok je snimao novu pjesmu, saznajte u prilogu IN Magazina.

Brojimo sitno do ovogodišnjeg izdanja Splitskog festivala, a na Prokurativama će se po deseti put predstaviti Klapa Rišpet ovog puta s ljubavnom baladom.

"Ovo je povratak u rikverc nekim počecima Rišpeta, mislim da momentalno fali lijepih dalmatinskih pjesama, pogotovo u eteru. Nešto je slično Luminu, Prsti zapleteni, lipa, lipa, lagana pitka dalmatinska pisama, koja će se pjevat", zaključio je Pero Kozomara iz Klape Rišpet



Lokacije snimanja videospota bila je prekrasna plaža u Ninu, ali i stara gradska jezgra u Zadru. Lagana ljubavna balada Ivu je osvojila na prvo slušanje i priznaje nam na koga je mislio dok je snimao pjesmu.



"Ja kad sam pjevao tu pjesmu imao sam negdje ovdje u primisli sliku moje djevojčice i na nju sam mislio kada sam pjevao - da sam je cijeli život čekao", priznao je Ivo Amulić.



Rišpetovci su presretni što se napokon dešavaju pomaci kada su u pitanju najave koncerata, kažu - predug je bio period bez nastupa i pjevanja. No, i za to vrijeme su stvarali nove pjesme.



"Zapravo možemo završiti već i novi cd, haha, koliko se skupilo pjesama. Bit će novih iznenađenja, bit će i interesantnih dueta, ali sve ćete doznati na vrijeme. Ako nam mjere dozvole ja jedva čekam i zaista smo od volje napraviti možda ponovo Spaladium arenu s nekim drugim gostima, ponovno neke veće stvari u Zagrebu. Ovo ljeto smo planirali čak raditi i pozornicu u Opatiji", otkrio je Pero.



I Ivo sprema poneko glazbeno iznenađenje pa će se tako u sklopu ovogodišnjeg Splitskog čuti i zvuci Tutti Fruttija.



"Ovo mogu reći - skupit ćemo se jedna šira ekipa Tutti Frutti benda skupa s Tomom Mrduljašom koji je direktor Splitskog festivala i pokušat ćemo napraviti jedan lijepi koncert na Rivi. Bit će tu Jare i Sunara iz Dalmatina, doći će naš Bego, Dado Pastuović. Mislim da će doći i Neno Ninčević skupa sa mnom i s Tomom. To će biti lijepa zezancija u sklopu tih večeri Splitskog festivala", zaključio je Ivo.



A polako s vraćanjem u staro normalno vjerujemo kako će Rišpet još dugo puniti police priznanjima kojima im bezrezervno publika zahvaljuje na svemu što stvaraju.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.