Prije nekoliko dana obilježeno je točno godinu dana od glazbenog spektakla Klape Rišpet u Spaladium Areni. Iako nam se sad to čini nestvarnim, snimke koje prikazuju desetke tisuća ljudi na jednom mjestu bile su posljednji veliki koncert u Dalmaciji prije pandemije. Gdje je Klapa Rišpet sada, kako komentiraju nominacije za Porin te kako dalmatinskom slavuju Ivi Amuliću prolaze dani, za IN magazin otkrio je Hrvoje Krolo.

Upravo je Klapa Rišpet bila ta koja je napravila posljednji veliki koncert u Dalmaciji prije pandemije uzrokovane koronavirusom. Sad postoje samo uspomene na vrijeme u kojem se bezbrižno pjevalo i družilo. No rišpetovci ne miruju, rade na novim pjesmama, a njihov novi album u rekordnom je roku došao do srca slušatelja i struke - što potvrđuje nominacija za Porin u kategoriji najboljeg albuma zabavne glazbe.



"Glupo je možda hvaliti neko svoje djelo, ali odličan je spoj modernog i tradicionalnoga i da je klapa, ali za mlade. Približili smo je drugoj generaciji i da to nije samo a cappella pjevanje za 60 plus, nego da je za sve", izjavio je glazbeni producent njihova novog albuma Leo Škaro.



"Pohvalit ću se malo, osvojili smo i četvrtu Cesaricu za najveći klapski hit godine u Hrvatskoj i to je četvrta Cesarica zaredom. To je zaista nama možda najdraža nagrada. Naravno, Porin je jedna prestižna nagrada koju ti daje struka, koja te nagrađuje. Pokazuje jesi li te godine bio najbolji u nečemu ili ne, ali Cesarica nam možda najviše znači jer je nagrada publike i oni glasaju za tebe. Publika je ta kojoj se mi obraćamo, za nju zapravo pišem pjesme", objasnio je Pero Kozomara.



S Perom se slaže i dalmatinski slavuj Ivo Amulić, koji ne krije oduševljenje priznanjima publike, dok su strukovne nagrade za njega upitne.



"Ovo sve što dođe od struke to je dobro došlo, ali po meni nije neki pokazatelj onog pravog stanja. Evo, ja se mogu pohvaliti, u posljednjih 36 godina otkad se bavim ovim ovo je moja prva nominacija za Porin. Mogu reći da sam bio onako malo i povrijeđen jedno vrijeme što me nikad nije bilo i nikad me se nisu sjetili. To valjda njima ide na dušu, haha", zaključio je Ivo.



Ivo dane bez koncerata koristi za što više druženja s kćerkicom Dinom, koja je napunila osam mjeseci. Dina je kaže dijete za poželjeti.



"Zna već i tata, i mama, i papat. Ma sve zna. Pametna na tatu! Ja to govorim s nekim iskustvom jer imam dvoje odrasle djece, Hanu i Mihovila. To je beba kakvu bi čovjek stvarno poželio. Kad je staviš na spavanje, ona spava skoro cijelu noć, probudi se, malo nešto papa, opet spava do jedno osam sati i tako se naspavamo i mi i ona", otkrio je Ivo.



Ističe kako se malo uljuljao u ovaj lagani životni tempo, iako mu neizmjerno nedostaju koncerti i publika. Kaže da će trebati određeno vrijeme da se vrate u formu u kakvoj su bili.



"Mogu reći da sam dosta stagnirao što se tiče vokala jer jednostavno nije isto ne imati niti jedan koncert ili ih imati 60 do 70 godišnje i da koristiš non-stop svoj instrument. Vidim u studiju da mi treba malo više, moram malo više pročišćavati glas. Ostavit će neke posljedice, ali ja se nadam da kad se vratimo nazad opet u sedlo, da će to malo bolje profunkcionirati", zaključio je Ivo.

