62. drugo izdanje Splitskog festivala ugostit će i Klapu Rišpet, koja će na Prokurativama prvi put uživo izvesti novi singl "Lipo mi je tu". Ljubavna pjesma, plesnog ritma, za koju iz Rišpeta kažu da je stvorena baš za ljetne večeri. Kako su dočekali ponovni povratak učestalim koncertima, koja je tajna veza između njih i Splitskog festivala te u kojim trenucima trenutno Ivo Amulić najviše uživa, otkriva Hrvoje Krolo.

Jedna od naših najpopularnijih klapa, Klapa Rišpet i ove će godine ponosno zapjevati na splitskim Prokurativama. Novi singl "Lipo mi je tu" spreman je za osvajanje Splitskog festivala.



"Pokušavamo uvijek ljeti napraviti nekako brzu pjesmu, veselu pjesmu, jer i mi se nekako bolje osjećamo. Ovo će stvarno biti jedan lijepi damatinski reggae za ovo ljeto i mislim da će te moći uz ovu pjesmu i malo zaplesat, malo cupkat, malo se gibati'', govori Pero Kozomara.



"Pjesma je onako jednog veselog karaktera, malo smo je obukli u reggae jer je reggae nekako oduvijek ovdje u Splitu i Dalmaciji, savršena pozadina našeg ljetnog šušura, tako da je jako dobro napravljena pjesma'', govori Ivo Amulić.



Rišpetovci ne skrivaju oduševljenje što ova godina po pitanju koncertne sezone podsjeća na vremena prije pandemije, više od 30tak koncerata već je rezervirano za ovo ljeto. No pojedine priznaje Pero, vrijedno je spomenuti.



"Na divnom, čarobnom Sustipanu 18.08. na festivalu S okusom soli nastupa Klapa Rišpet. 11.08. smo na tvrđavi Sv. Mihovila u Šibeniku, isto će biti predivno. I 28.07. ljetna pozornica Opatija, isto divan, divan prostor, prvi put smo u Opatiji u tako divnom prostoru.", govori Pero.



Učestala putovanja zbog nastupa ponovno su se vratila, no Ivo nam priznaje, ovo su čekali duge dvije godine tako da energije ne manjka.



"Ja je imam. Pogotovo šta crpim snagu na koncertima od mojih kolega, koji su i mlađi od mene ali se i oni koji put zapitaju - Ivo jesmo li mi mlađi ili ti? Uglavnom to tako biva", priča Ivo.



No, ono što Ivi zasigurno daje najveću snagu jest obitelj, iako nam kaže, i najmlađa kćerkica će se trebati naučiti da tata mnogo vremena provodi na putu.



"Moji su to navikli, moja starija djeca. Evo i sad moja mala curica jer jednostavno je moram naviknuti na to jer tako će joj bit u budućnosti, i šta prije se navikne to bolje.", priča Ivo.



Amulić nam priznaje kako je ovo njegov posao iz snova, ali bi za kćerkicu, ipak priželjkivao da odem u nekom drugom smjeru.



"Ja ću je probati od toga nekako maknuti, ali volio bih, to jest ja ću je savjetovati da upiše neki instrument. Pa zlu ne trebalo. Uvijek je dobro imati u ruci nekakvu vještinu.", smatra Ivo.



Kako su se momci iz Klape Rišpet snašli u reggae izdanju u pjesmi "Lipo mi je tu" doznat ćemo za nekoliko dana kada će videospot ugledati svjetlo dana.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.