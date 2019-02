''Mislim samo na te'', ''Šta mi ljube oćeš kazat'', ''Jedina jubav moga života'' i ''Fališ mi''', pjesme su koje su klapu Rišpet svrstali među najbolje domaće klape.

Ovako to izgleda kada dalmatinski slavuji zapjevaju u zagrebačkom hramu glazbe. Klapa Rišpet oduševila je svojim prvim koncertom u Lisinskom.



''Pa jesmo, da ti kažem iskreno. Rasprodana su oba koncerta, prvi 42 dana ranije, drugi mjesec dana ranije. Očekivali smo stvarno za prvi koncert, drugi smo otišli malo riskirat, probat, vidit jer su nam rekli na blagajni Lisinskoga da je invazija na karte'', priča nam Pero Kozomara.



''Tražili su oni od nas i treći, ali nije bilo termina'', objasnio nam je Ivo Amulić.



Na pozornici im se pridružila i splitska diva. Rišpet i Doris zapjevali su ''Jedina jubav moga života'', pjesmu kojoj slušatelji tepaju da je jedna od najljepših klapskih ljubavnih pjesama.



''U Splitu svatko ima nekoga svoga, nekakvu vezu, tako ja imam vezu u klapi Rišpet. Šalim se naravno, to je doista istina, čak su neki koji su intenzivniji u sportu, bili igrači mog supruga'', rekla nam je Doris Dragović.



Dugogodišnje prijateljstvo veže i članove klape.



''Osam godina smo zajedno samo u Rišpetu, privatno smo 30 godina prijatelji, ja Ivu ne bih mjenjao za ništa. Njegov vokal, ja volim kako piva, kako to iznese, kako to radi na koncertima, to je ''sjedi 5'' i nemam šta reć, zaista je sjajan'', govori nam Pero, a Ivo dodaje da su početkom 90-ih radili zajedno.



A s obzirom na to da su gotovo nerazdvojni prijatelji, Jole je gotovo pa pridruženi član ove klape. Nastup u Lisinskom nije mogao proći bez njega.



''Jedno baš pravo prijateljstvo, druženje, često sjednemo skupa pa nešto spremamo, parićamo'', otkrio nam je Jole, a u videu pogledajte što on i članovi klape rade kada negdje otputuju zajedno.

Prošlo je točno 20 godina otkad je Doris s Marijom Magdalenom osvojila 4. mjesto na Eurosongu u Izraelu. Uskoro onamo putuje Roko s pjesmom ''The Dream''.



''Ne bih znala dati savjet Roku. Roko je, svi smo to već čuli, dijete glasa. Tu nema nikakve dvojbe međutim unatrag nekakvih 10-ak, 15-ak godina, čini mi se da se Eurosong na toj europskoj razini pretvorio u spektakl, puno više nego u pjesmu. Dakle, puno je više Eurospektakl, a puno je manje Eurosong'', smatra Doris.



Prvi na listama brojni su hitovi klape Rišpet, a ovi slavuji već rade na pripremi trećeg albuma i ostvarivanju snova. Jedan od njih je i velik nastup u njihovu Splitu.



''Nastupamo svaki put na Sv. Duji, a volio bih napraviti jedan lipi solistički kocert klape Rišpet u Splitu. Pa evo bit ću i malo ambiciozan, nekakvu Arenu Pula s nekakvim gostima. Uvijek imaš nekakve planove šta bi želio, želio, želio'', kaže nam Pero.

Čini se da je ostvarivanje njhovih glazbenih snova samo pitanje vremena. Repriza ovog prvog koncerta na rasporedu je već danas, no karte su rasprodane odavno.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

