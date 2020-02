Splitski slavuji pjesmom su i ružama iznenadili sugrađanke povodom Valentinova. Klapa Rišpet na ovaj način najavila je svoj veliki koncert u Spaladium Areni uoči Dana žena. Otkrili su čime najviše vole iznenaditi svoje supruge te osjećaju li tremu prije velikog nastupa.

Upravo kroz ljubav, ali i osmijeh žena, Rišpetovci su najavili svoj spektakularni koncert u splitskoj Spaladium Areni. "Šta se kaže kod nas u Splitu pinkicu mi je sad trema, pričam i s klapom, ali ona pozitivna trema od puste želje da to bude stvarno super. Moramo sad još puno proba odradit, dolazit će na probe i naše drage Doris i Zorica. Mora sve štimat, mora bit rasvjeta dobra i u tom smislu je trema", rekao je Pero Kozomara iz Klape Rišpet.



Razbijanje treme najbolje prolazi pomoću divnih riječi upućenih ženama. A upravo su na takav način, uz dodatak crvene ruže, slavuji iz Klape Rišpet odlučili razveseliti ljepši spol povodom Valentinova. "Baš mi se svidilo. Žene su ove naše Splićanke bile malo skeptične kad smo im prilazili sa ružama. Ali morale su one da bi opravdale imidž Splićanki, morale su biti malo ozbiljne, ali čim su vidile ruže, čim smo mi progovorili odma su se raznježile, ipak to su samo žene", ispričao je Ivo Amulić. Otkrio je i što su im Splićanke poručile.

"Da će doć na koncert i da jako rado slušaju naše pisme i to ti je to", rekao je Ivo. Iako su na splitskoj Rivi pokazali da se jako dobro snalaze kada su u pitanju romantične situacije - koliko u tome uživaju njihove supruge, unutar vlastita četiri zida.



"Trudim se biti romantičan, trudim se svaki dan, ali ne može svaki dan biti Valentinovo, ali trudiš se nešto lipo napraviti svojoj voljenoj doma naravno. Ja volim di god skuvat ručak i to je lipo - ljubav ulazi kroz želudac", istaknuo je Pero.



"Ja nju svaki dan iznenađujem, naposljetku mi i jesmo svaki dan skupa po 24 sata, jedino smo razdvojeni kad spavamo, a i onda često puta sanjamo ja o njoj - ona o meni. Poklonim ja njoj svaki dan poljubac i osmijeh i zagrljaj i tako", otkrio je Ivo.



Prije Spaladium Arene Rišpetovci će već sad, možemo slobodno reći - tradicionalno zapjevati pred zagrebačkom publikom, i to dva puta. 25. i 26. veljače u dvorani Vatroslav Lisinski, ulaznice za drugi koncert, po uzoru na prvi - munjevitom brzinom nestaju.



"Iskreno ću vam reći da sam bija za jedan dan siguran, a za drugi dan ne. Nije to malo, ipak je to veliki prostor i osim toga sad u veljači ima mnogo koncerata u Lisinskome pa u ožujku i mi smo se našli u presjeku svih tih koncerata ali sam zadovoljan sve ide dobro", ispričao je Kozomara.



Koncert karijere imat će uoči Dana žena u rodnom Splitu 7. ožujka, kada će, nadaju se Rišpetovci, cijela Spaladium Arena pjevati u glas. "Splićanke moje, evo ruža za vas od srca i dođite nam svi u Spaladium Arenu i to ne samo Splićanke, nego i Omišanke, Sinjanke, Trogirke, ma svi nam dođite u Spaladium Arenu 7. 03., pivat ćemo cilu noć i bit će nam super", zaključio je Kozomara.

