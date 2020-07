Tomislav Bralić i klapa Intrade imaju novi hit. Pjesmom su još jednom iskazali svoju bezuvjetnu ljubav prema Dalmaciji. Što poznati Bibinjac poručuje mladima koji napuštaju Hrvatsku, zašto mu je ovo najbolje ljeto, ali i za čime u životu najviše žali, otkrio je našoj Anji Beneti. Ne propustite.

Zato što Croatiju još uvijek iz duše ljube, Tomislav Bralić i klapa Intrade i novom pjesmom s kojom su osvojili treću nagradu publike na ovogodišnjem Splitskom festivalu još jednom poručuju

"Ostajem tu , tu di sunce mi sja.."



"Ja uvijek poručujem da sam obišao cijeli svijet , čak sam i radio 1989. godine u Njemačkoj , ali mislim da je u Hrvatskoj najljepše. Još ako živiš u Dalmaciji, onda je to loto. Tu se najbolje živi, hrani. Moja poruka je svima koji se dvoume, možda je malo teško ,ali najljepše je tu. Već sam rekao mladima koji odlaze iz Hrvatske, neka pođu, neka zarade neke novce, ali neka se vrate. Tu je najbolje i tu će se osjećati najbolje, jamčim im to", poručio je Tomislav.



Tekst i melodiju Vinka Barčota u jedinstven videospot uobličio je redatelj Igor Goić koji godinama radi dokumentrani film o hrvatskim svjetionicima. Dvije predivne priče o Dalmaciji spojene su na najbolji mogući način.



"Jer svjetionici su vodilja, svjetlo koje nas vodi i onda smo klapa i ja rekli, ajmo se popeti na svjetionik i reći svima "ostajemo tu jer sa svjetionika je dobar vidik". I šaljemo dobru poruku cijeloj Hrvatskoj i Europi i svijetu, Hrvatska je lijepa zemlja. Moje djetinjstvo je bilo baš kao u pjesmi, ja sam odrastao u jednoj velikoj obitelji, u jednom velikom dvoru dalmatinskom gdje uopće preko ljeto nismo imali ni šlape ni tenisice. Mi smo bili bosi tri, četiri mjeseca, tako smo se družili, tako smo igrali nogomet, košarku. To je Dalmacija koju ja volim, koju zamišljam, koju bi preporučio svakome", otkrio nam je.



U svojoj Dalmaciji i sad uživa. Nakon punih 25 godina, priznaje nam, ovo je prvo ljeto da se malo uspio odmoriti.



"Ovo ljeto mi je najbolje od svih, haha. Ne moram nigdje ići, ne moram putovati, ne moram se peglati, ne moram se spremati. Jednostavno probudim se, popijem kavu, pročitam novine, ručak, popodnevni odmor, kupanje, plivanje i navečer idemo u šetnju kroz Bibinje, prođem do Zadra", opisao nam je Tomislav.



Osim što je od malih nogu zavolio svoju Dalmaciju, ovaj rođeni Bibinjac od onda priznaje gaji i ljubav prema mikrofonu.



"Ja sam kao mali, na rođendanu su svakom vidjeli da ja prije pjevam nego pričam. Onda su me popeli na stolicu, na stol, i ajde Tonči pjevaj. Ja sam od prvih dana bio zabavljač, i svi su znali da lijepo pjevam. I onda jednostavno nemaš drugog izbora nego biti pjevač, i to mi se ostvarilo", ispričao nam je Tomislav.



No, jedna velika želja ipak mu se nažalost nije ostvarila. U moru zabavnih anegdota koje je doživio sa svojom klapom, Tomislav se jedne ipak prisjeća s tugom u glasu. Bila je 1997. godina i klapa Intrade je pjevala Papi u Vatikanu.



"Mladen je došao kod mene iz klape, onda sam jos pušio i kaže ajmo zapaliti cigaretu. Izašli smo van. Kad sam se vratio nazad, vidim sve klape se slikaju s Papom. Ja sam htio doći do njega i samo me zaustavio onaj švicarski vojnik i kaže ne može. Ja kažem ja sam iz klape, on kaže ne može. Dan danas ima slika u Omišu klape s Papom, a mene nema. To će mi uvijek biti žao", priznao je.



Žao će mu biti i ako ne daj Bože korona spriječi njihov tradicionalni prosinački, ove godine uz to još i slavljenički koncert u zagrebačkoj Areni.



"To je moj mjesec, u 12. mjesecu sam se i rodio. Počinjem ga uvijek s tim koncertom u Zagrebu. Ja se nadam da ćemo do tada sve napraviti da Arena bude puna, da zovemo goste jer 35 godina klape nije mala stvar", nada se Tomislav.



Nije mala stvar ni izvesti djecu na pravi put. Ponosni otac četvorice sinova, zato za kraj zaključuje da je sretan što im je u ovom svijetu krivih vrijednosti, uspio usaditi one prave.



"Ne radi nikad drugome, ono što ne želiš da drugi čini tebi - tako je mene naučio moj otac i moja mati. Tako ja i mojoj djeci i svima poručujem - neka budu dobro, neka rade dobro, dobro je činiti dobro i ja sam najsretniji kad mogu nekome pomoći", zaključio je za kraj Tomislav.

