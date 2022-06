Kiki Rahimovski prepoznat je kao jedan od najboljih vokala u Hrvatskoj, što iznova potvrđuje svakim novim singlom. Nakon nastupa na prošlogodišnjem izdanju Dore, Kiki predstavlja pjesmu “Atlantida”, na kojoj ponovno ostvaruje suradnju s poznatim autorima Dušanom Bačićem i Dejanom Nikolićem.

Novi hit iz tvornice dobre glazbe Kikija Rahimovskog zabilježio je značajan rezultat i prije službene objave. Atlantida je predstavljena na festivalu “Beogradsko proljeće 2022.”, gdje je odnijela nagradu za najbolju kompoziciju. Novu pjesmu Kiki predstavlja zajedno s pratećim videospotom, koji je također sniman u Beogradu.

''Nekako se sve spojilo, ugodno s korisnim. Jer u tom periodu sam nastupao na Beogradskom proljeću koje se revitaliziralo. I tako eto tih par dana koliko sam bio u Beogradu uspio sam da sve to nekako objedinim i da pustimo pjesmu van'', priča Kiki.

U ovoj laganoj i emotivnoj baladi, Kiki je slušatelje odveo na romatičan izlet. Iako nije autobiografska, svakako se može pronaći u njoj.



''Ja mislim da svaki čovjek u sebi skriva romantiku. Samo kod nas muških je to vjerojatno, kako kod koga. Možda netko to češće pokazuje, netko rjeđe. Ja nisam baš neki, kak bi reko, tko to stalno pokazuje. Ali volim ono, kad mi dođe. Nema ništa loše u tome'', kaže.

Posljednji je album Kiki izdao prije 2 godine, a izlazak novog nosača zvuka bio je predviđen za ovu. No, nažalost, život je napisao drugačiju priču.



''Dosta sam vremena izgubio oko tih nekakvih stvari, dok sam se ja sabrao, proleti brzo vrijeme. Mislim da ću ovo ljeto provesti radno, stvarajući nekakve i završavajući nekakve pjesme koje sam započeo prije nego što je moj tata preminuo. Još uvijek se uhvatim, sve manje, ali još uvijek se uhvatim u nekoj nevjerici. Dođu mi trenuci kad eto imam potrebu da se čujem s njim, a njega nema. To je onak, to je život.'', kaže Kiki.



Potaknuti brojnim porukama obožavatelja koje su stigle Kikiju i Parnom Valjku nakon nastupa u Areni Zagreb, dečki su najavili i koncert u čast Akiju u kultnoj pulskoj Areni, 25-og lipnja.



''Tata je bio počasni građanin grada Pule. Humanitarno je djelovao i Parni Valjak i mi kao obitelj smo shvatili kako bi to bilo okej ajmo reć održi, da je to bilo lijepo'', kaže.

Kiki je pronašao utjehu u mnogim hobijima, ali i druženju s obitelji. Iako svoju privatnost ne voli iznositi u javnost, najmlađe članove Rahimovski obitelji, kao i nevjenčanu suprugu Sonju, imali smo priliku vidjeti u videospotu "Opet palim radio". Njegova kći mezimica Viktorija ima 4 godine i velika je obožavateljica tatina glasa.

Stariji sinovi, tinejdžeri Filip i David u školi su postali pravi frajeri jer su svjesni da su im otac, ali i djed Aki, poznati glazbenici.



''Mislim da oni jesu sad u toj fazi gdje shvaćaju da su dio jedne velike muzičke porodice i postaju sada svjesni jako toga i da je to jedno breme s kojim se moraju nositi. Ali mislim da sada ono o čemu razmišljaju je o curama i zafrkanciji. To je njima sad prioritet'', kaže Kiki.

A Kikijev prioritet ovog ljeta bit će studio.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.