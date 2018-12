U videu koji je objavila Kensingtonska palača, a koji sadrži najvažnije i najomiljenije trenutke, najviše se pojavljuje vojvotkinja Meghan Markle.

Bila je ovo poprilično zaposlena godina za članove britanske kraljevske obitelji, prepuna važnih događanja od rođenja princa Louisa, dvaju kraljevskih vjenčanja do nekoliko inozemnih turneja.

Kensingtonska palača tako je povodom kraja 2018. godine objavila video u kojem su sažeti svi najvažniji, ali i najdraži trenuci koji su obilježili proteklih 12 mjeseci.

Nakon objave videa koji traje tri minute mnogima je za oko zapelo jedno i čini se kako je zapravo vojvotkinja Meghan Markle i ovaj put ukrala show. Naime, ona se u videu pojavljuje više od 30 puta, za razliku od recimo svoje šogorice vojvotkinje Kate Middleton, koja se pojavljuje "samo" 23 puta.

Video započinje scenama u kojima trudna Kate sjedi u školi s djecom te Meghan Markle i princ Harry posjećuju Cardiff.

Između ostalog video prikazuje prvo pojavljivane Kate i princa Williama s princom Louisom, vjenčanje Meghan i princa Harryja, Meghan i kraljicu Elizabetu na prvom zajedničkom službenom putovanju, Katein posjet vrtiću i druženje s najmlađim Britancima, kao i nezaboravne trenutke s kraljevske turneje iz Australije, Novog Zelanda, Fidžija i Tonga.

Zanimljivo je i da se usred glasina o lošem odnosu i netrepljivosti između Kate i Williama te Harryja i Meghan oni zajedno pojavljuju u samo pet scena.

Ipak, video je dobio tisuće uglavnom pozitivnih komentara, u kojima obožavatelji britanske kraljevske obitelji tvrde kako je sjajno prisjetiti se svih događaja iz 2018. godine.

"Kakva godina za sve četvero. Samo nastavite tako", "Kakva sjajna kraljevska godina je ovo bila. Jedva čekam da vidim što će 2019. donijeti, posebno 'dijete od Sussexa'", samo su neki od komentara.

Here are some of our favourite moments from 2018 — thank you to everyone who made this year so special. See you in 2019! pic.twitter.com/2GiUvI7QnX